9 series die je zeker moet zien als je ‘Stranger Things’ nu al hebt uitgekeken MVO

15 juli 2019

14u00 6 TV Ben jij ook zo’n grote fan van ‘Stranger Things’? Dan ben je niet alleen. Het nieuwste seizoen breekt sinds de release van begin deze maand al kijkrecords. Maar het nadeel aan bingewachten: die acht afleveringen zitten er zo door. Geen nood, wij gingen op zoek naar negen andere reeksen die bij ‘Stranger Things’-fanaten in de smaak zullen vallen.

1. ‘The OA’

‘The OA’ draait rond een jonge vrouw genaamd Prairie Johnson, die plots weer opduikt na zeven jaar vermist te zijn geweest. Ze noemt zichzelf The Original Angel, en maakt er haar missie van om andere vermiste personen te redden uit een andere dimensie. Nee, het is niet The Upside Down, maar je voelt al waarom deze in de lijst staat.

2. ‘Riverdale’

De setting van ‘Riverdale’ doet meteen denken aan ‘Stranger Things’: een klein dorpje waarin doodnormale tieners ontdekken dat alles niet is wat het lijkt. De reeks is immens populair. In Amerika verscheen ze eerst op het netwerk The CW en daarna werd ze doorgeschoven naar Netflix, waar ook wij ze nu kunnen bekijken. In de hoofdrollen zien we Archie en Betty, gebaseerd op de personages van de stripreeks Archie Comics. Een geheimzinnig sterfgeval schrikt hun stadje op, en de vraag wordt steeds prominenter: was het een ongeluk, of een moord?

3. ‘Chilling Adventures Of Sabrina’

Sabrina de tienerheks 2.0, want ze is bepaald niét de Sabrina die we ons herinneren uit de grappige sitcom van vroeger. Deze Sabrina grijpt terug naar de verhalen uit de originele graphic novels van Archie Comics, waarin de dingen er veel duisterder aan toe gaan. Sabrina is half mens, half heks. Ze moet kiezen tussen de duivelse wereld van haar familie - aanhangers van Satan - en de menselijke wereld van haar vrienden. De keuzes die ze maakt zijn niet altijd even slim...

4. ‘Black Mirror’

Een donkere blik op de toekomst, dat is wat ‘Black Mirror’ ons seizoen na seizoen blijft voorschotelen. En het werkt. Kijkers blijven aan het scherm gekluisterd, want elke aflevering vertelt een nieuw verhaal. Wat zou er bijvoorbeeld gebeuren als we bij onze kinderen een chip zouden inplanten die ons constant zou vertellen waar ze zijn? Niet veel goeds, uiteraard...

5. ‘Slasher’

Als je houdt van series waarin mensen moeten wegrennen van het kwaad dat hen achtervolgt - denk ‘Stranger Things’, dus - zal ‘Slasher’ je bevallen. Elk seizoen van de reeks heeft een aparte verhaallijn die draait rond een mysterieuze moordenaar. Let wel, géén bovennatuurlijke verschijnselen in deze reeks. Maar wel enorm veel spanning en je zal eindeloos je hoofd breken over wie er nu de échte moordenaar is.,

6. ‘The Society’

‘The Society’ is een mysterieus tienerdrama dat draait rond een groep jongeren in Connecticut. Ze komen terug van een schoolreisje, alleen om te ontdekken dat alle volwassenen uit hun dorp spoorloos verdwenen zijn. De telefoonlijnen werken niet en ze zijn omringd door bossen. Nu moeten ze dus uitzoeken hoe te overleven zonder hun ouders en familieleden. Denk: ‘Lord Of The Flies’ in een modern jasje.

7. ‘The 100'

Wat doe je als de aarde niet meer bewoonbaar is? Juist ja, dan probeert de mensheid het maar in de ruimte. Er is echter één probleem: De Ark, het ruimteschip waarop een deel van het menselijk ras overleeft, heeft slechts een beperkte hoeveelheid zuurstof. Ze hebben dus een enorm probleem met overbevolking. Bijgevolg: voor het kleinste misdrijf word je ter dood veroordeeld. Behalve tenminste als je minderjarig bent, dan moet je in de gevangenis tot je oud genoeg bent om wél de doodstraf te krijgen. Honderd jongeren, om precies te zijn, worden vastgehouden. In een poging om te ontdekken of het oppervlak van de Aarde alweer bewoonbaar is, worden alle honderd kinderen terug naar beneden gestuurd. Zo hebben ze tenminste nog een waterkansje om te overleven. Wat blijkt: de planeet is inderdaad terug bewoonbaar, maar het is niet meer de wereld zoals ze ooit door de mensheid werd achtergelaten...

8. ‘Dark’

Of je nu in het gedubde Engels of het originele Duits kijkt, zorg vooral dat je goéd kijkt en je aandacht niet laat verslappen. Want dit intrigerende verhaal is geen hapklare tv. Het is de inspanning echter helemaal waard. Het verhaal: in het Duitse dorpje Winden biedt een ondergrondse tunnel onder een kerncentrale toegang tot de periodes van 33 jaar en 66 jaar geleden. Bepaalde bewoners van het dorp dokteren uit dat ze op die manier door de tijd kunnen reizen en zo de toekomst - ofwel, hun eigen heden - kunnen beïnvloeden. Maar dat verloopt uiteraard niet altijd zoals gepland.

9. ‘Sense8'

Acht vreemdelingen, verspreid over de hele wereld, worden op een dag wakker met een psychologische connectie. Ze voelen elkaars emoties, zelfs over lange afstanden. Bovendien kunnen ze met elkaar communiceren. De serie volgt de acht personen, terwijl zij proberen uit te zoeken wat er met hen gebeurd is en wat dat allemaal betekent. Uiteindelijk moeten ze elkaar helpen om te ontsnappen aan bepaalde groepen die hen niet zien als bijzonder, maar als een bedreiging.