82-jarige Vital durfde pas na z'n 50ste uit de kast te komen: "Nu nog van geslacht veranderen, daar begin ik niet meer aan"

31 januari 2019

13u00

"Op vlak van intimiteit was het niet altijd even makkelijk", vertelt Vital (82), uit het nieuwe VTM-programma 'De Wereld Rond Met 80-jarigen', over zijn huwelijk. Maar wijlen zijn vrouw heeft volgens hem nooit geweten dat hij al van kindsbeen op mannen valt.

Een echte, fiere Gentenaar, sappig accent incluis, dat is de eerste indruk die je krijgt als je Vital ontmoet. Hij is een kunstliefhebber ook, getuige de vele postuurkes en schilderijen in het appartement van zijn vriend Albert (69), met wie hij zo goed als samenwoont.

“Ik poseerde vroeger vaak voor kunstschilders, met mijn lange witte manen”, vertelt Vital. “Zelfs nu word ik nog gevraagd als model, zelfs naakt. Maar dat heb ik nooit willen doen.”

Aan een avontuur als ‘De Wereld Rond Met 80-jarigen’ wilde je je wel wagen.

Door toedoen van mijn huisarts. Hij is dokter Feys, die ons begeleidt tijdens de reis en had me overtuigd om mee te gaan. Na overleg met mijn partner Albert en mijn kinderen heb ik dan toegehapt. Op wereldreis gaan, iedereen vond dat ik die kans moest grijpen. Ik was nog nooit verder dan de Costa Brava geraakt.

Je hebt kinderen. Was je ­vroeger dan getrouwd met een vrouw?

Ja, met Paula. Zij is in 1990 overleden aan kanker. We kregen twee kinderen, en intussen heb ik ook vier kleinkinderen. Toen ik 49 was, ben ik gestopt met werken om voor Paula te zorgen.

Wist jij toen al dat je op mannen valt?

Dat weet ik al van kindsbeen af. Maar in mijn jonge tijd was homoseksualiteit echt nog een taboe. Hadden mijn ouders mijn geaardheid gekend, dan zouden ze mij hebben buitengezet. (zucht) Ik was verliefd op een jongen, maar ik wist dat een toekomst met hem onmogelijk was. En zo ben ik met Paula getrouwd. Pas op, ik heb altijd oprecht van haar gehouden.

Heeft zij ooit geweten dat jij meer voor mannen voelt?

Ik denk het niet. Althans, dat heeft ze nooit laten blijken. Tot aan haar dood ben ik haar ook trouw gebleven. Tijdens ons huwelijk heb ik nooit iets met een man gehad. Hoewel ik het er soms wel moeilijk mee had. Ook op vlak van intimiteit was dat niet altijd makkelijk.

Maar vandaag heb je er duidelijk geen moeite meer mee om voor je geaardheid uit te komen.

Absoluut niet. In de tijd waarin we nu leven kan dat, hé.

Hoelang ben jij inmiddels al gelukkig met Albert?

Veertien jaar. Daarvoor had ik een langdurige relatie met een andere man. Hij was dan wel getrouwd met een vrouw, maar hij had gevoelens voor mij. Zijn echtgenote wist dat ook. Dankzij hem heb ik kunnen leven als een koning. Ik kwam niks tekort en ook mijn kinderen niet.

Wat vonden je kinderen ervan dat je verliefd was op een man?

Het was voor hen even wennen, maar nu vinden ze dat oké. Ook omdat zij daardoor een goed leven hadden en hebben. Zelfs mijn moeder gaf hem en zijn vrouw bloemen en pralines. ‘Dat zijn goeie vrienden van mijn zoon’, zei ze dan altijd. Terwijl ze wel beter wist.

Jarenlang heb jij je geaardheid verborgen moeten houden. Hoe frustrerend was dat?

Het was zeker niet altijd makkelijk. Als 16-17-jarige verkleedde ik me voor carnaval wel eens als een vrouw. En daar genoot ik dan echt wel van. Ook van de mannelijke aandacht die ik toen kreeg.

Maar je overweegt niet om van geslacht te veranderen...

Nee, daar begin ik niet meer aan. Hoe ouder je bent, hoe moeilijker het is om een mooie transitie door te maken, denk ik. Je blijft sporen van het verleden zien. En ik ben al zo ijdel, en fier op mezelf.