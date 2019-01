804.000 kijkers zien Hans Vanaken Gouden Schoen kussen MC

17 januari 2019

10u44 0 TV Met een piek van 803.387 kijkers aan het einde van het Gala van de Gouden Schoen en gemiddeld 640.375 voetbalfans, haalde de live-uitzending over de grootste Belgische voetbaltrofee woensdagavond een prima score. Ruim 1 kijker op 3 volgde het Voetbalgala, meteen het hoogste marktaandeel sinds 2003.

VTM kende overigens een prima avond, want ook ‘De Luizenmoeder’ bevestigde met 795.405 kijkers. Bij Eén sprong alweer ‘Thuis’ in de kijker, met 1.200.404 kijkers die live of uitgesteld de avond zelf naar de soap keken. ‘Familie’ haalde dan weer 680.135 soapfans. Annemie Struyff haalde met ‘Eviva Espana’ 816.871 kijkers. ‘DNA Nys’ moest het op Eén met 536.914 kijkers afleggen tegen het Gouden Schoen gala.

VIER mengde zich niet in de debatten. Daar scoorde de film ‘Ocean’s Twelve’ 115.648 filmfans.