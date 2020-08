80 jaar maar nog altijd een ster op het podium: Will Tura maakt indruk met ‘Hoop doet leven’ BDB

02 augustus 2020

22u25

Bron: VTM 9

Ter ere van de 80ste verjaardag van Will Tura, zond VTM zondagavond een special uit om “de keizer van het Vlaamse lied” in de bloemetjes te zetten. In een leeg Sportpaleis interviewde Luk Alloo tal van bekende collega’s van de zanger. En ook Will toonde dat hij op z’n 80ste nog altijd z'n mannetje kan staan op het podium. Met een indrukwekkende live versie van z’n grote hit ‘Hoop doet leven' verblufte hij de kijkers.