8 vragen aan ‘Temptation’-verleidster Cheyenne: “Viktor Verhulst mag me bellen voor een koffietje”

Bron: Story 0 TV Met haar zwoele blik probeert Cheyenne (23) de mannen van Temptation Island te verleiden. Op haar wishlist: een man met een mooi gebit die niet de macho uithangt. Een beetje zoals Viktor Verhulst, al heeft ze met hem andere plannen. Story schotelde haar 8 prangende vragen voor.

Waarom neem je deel aan ‘Temptation -Island’?

Voor de uitdaging. Je leert veel nieuwe mensen kennen - en jezelf ook nog een beetje beter. En laat ons eerlijk zijn: wie zegt er nu ‘nee’ tegen drie weken Thailand? Al is het toch vooral mijn mama die me overtuigd heeft. Zij noemde het een unieke kans.

Wat vind je het mooist aan jezelf?

Qua uiterlijk kies ik sowieso mijn ogen. Die zijn heel sprekend en ik heb een zwoele oogopslag. Daarnaast ben ik trots op mezelf omdat ik verdraagzaam ben, er altijd sta voor mijn vrienden als die me nodig hebben, en ik het eerlijk durf toe te geven als ik in de fout ben gegaan.

Wat is je favoriete plek voor een vrijpartij?

Gewoon thuis. Niets romantischer dan een kamer gevuld met lichtjes, rozen, een flesje champagne en de liefde van je leven.

Met welke BV zou je graag een wilde nacht beleven?

Ik kan nu niet meteen iemand bij naam noemen. Gewoon een koffietje gaan drinken met Viktor Verhulst is voor mij eigenlijk al meer dan genoeg. Omdat hij een heel knappe man is, en daarnaast verstandig en leuk in de omgang, heb ik mij laten vertellen.

Waarop knap je af bij mannen?

Op een onverzorgd gebit, want tanden zeggen veel over iemands basishygiëne. Ik haat het ook als mannen zich als een macho gedragen, al mogen ze wel een beetje badass zijn (lacht).

Je mag één voorwerp meenemen naar een onbewoond eiland...

Dan kies ik mijn smartphone, zodat ik alle mooie momenten kan vastleggen met mijn camera om ze later nog eens te bekijken en herinneringen op te halen. Ja, in het dagelijkse leven plakt mijn smartphone echt aan mijn hand. Vooral om voortdurend mijn sociale media te onderhouden.

Wanneer heb je voor het laatst geweend?

Tijdens de opnames van ‘Temptation Island’, omdat ik heimwee had. Daar heb ik altijd snel last van, maar ik had het toch onderschat. Ik miste mijn familie en wilde erg graag horen hoe het met hen was, zodat ik me geen zorgen hoefde te maken.

Wat kies je: bedrogen -worden of bedriegen?

Geen van beide. Maar als ik iets moet kiezen, dan zou ik toch voor ‘bedrogen worden’ gaan. Ik doe niet graag mensen pijn die me na aan het hart liggen.

