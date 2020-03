8 vragen aan Christian uit ‘The Sky Is The Limit’: “Vroeger hing ik in heel wat meisjeskamers” Christophe D’Huysser

18 maart 2020

06u00

Bron: Story 0 TV Vandaag baat Christian Lemable (52), nu te zien in The Sky Is The Limit, met zijn vrouw Seka een bedrijf in gevelrenovatie uit. Maar ooit gooide hij hoge ogen als model. “In 1991 was ik zelfs Mister Cosmopolitan.”

Waarom neem je deel aan ‘The Sky Is The Limit’?

Dit keer worden het achterliggende verhaal en de moeilijke weg naar de top uitvoeriger belicht, veel meer dan de wereld van luxueuze uitspattingen. Dat charmeerde me, en ik vind het ook fijn dat de makers in Seka en mij als koppel een mooi voorbeeld zien.

Waaraan kan je veel geld uitgeven?

Ik ben niet de persoon die het geld langs ramen en deuren naar buiten gooit. Wat ik wel doe, is op verschillende manieren investeren in financiële markten. Enkel aan onze gezinsvakanties durf ik wel wat geld te spenderen. Die zijn voor mij erg belangrijk, omdat we door onze zakelijke activiteiten niet al te veel vrije tijd samen hebben.

Wat is de grootste miskoop die je ooit deed?

In een zotte bui heb ik ooit een motor gekocht, maar ik heb er nooit op gereden. Op dat moment, eigenlijk veel te laat dus, ben ik tot het inzicht gekomen dat ik geen motorrijder ben (lacht).

Wat maakt van Seka jouw ideale vrouw?

Seka is een zeer bijzondere, intelligente en ook zeer mooie vrouw. Maar wat ik vooral bewonder is dat ze de kracht en het doorzettingsvermogen heeft getoond om te geraken waar ze nu staat. Haar levensverhaal, dat nu wordt uitgebracht in het boek Vlucht naar mijn droom, is echt onwaarschijnlijk (Seka groeide op in armoede in voormalig Joegoslavië, red.). Bovendien laat Seka me zijn wie ik ben, in alle liefde en vertrouwen.

Je bent nog model geweest. Hoe ben je destijds in dat wereldje gerold?

Ik kreeg op jonge leeftijd vaak het compliment dat ik goed op foto stond, dus waagde ik mijn kans. Ik nam deel aan verschillende wedstrijden en werd in 1991 zelfs verkozen tot Mister Cosmopolitan. Ik stond op de mannenkalender van dat tijdschrift, dus ik vermoed dat ik in heel wat meisjeskamer heb gehangen (lacht).

Wat voor papa ben je?

Zeker geen strenge, ik zie mijn kinderen eigenlijk te graag om boos op hen te zijn. Ik probeer ze wel enkele waarden mee te geven in het leven: respect, verantwoordelijkheidszin en doorzettingsvermogen. Ik hoop dat ze het ver brengen en zie mezelf een beetje als hun life coach – voor zo lang ze dat willen.

Wat brengt jou helemaal tot rust?

Voetbal. Dat klinkt misschien vreemd, maar ik kan echt genieten van een wedstrijd en alles vergeten wat er rondom mij gebeurt. Zeker als mijn zoon Arno speelt – hij zit bij de U14 van AA Gent – ben ik in een soort trance. Daarnaast kan ik ook tot rust komen wanneer ik helemaal alleen ben en gewoon eens lekker niets doe.

Wat is je slechtste karaktereigenschap en waarom?

Mijn gebrek aan geduld, zowel op vlak van business als privé. Wanneer ik een nieuwe uitdaging heb, wil ik daar liever vandaag dan morgen mee beginnen. Ik kan absoluut niet wachten, soms tot mijn eigen ergernis, hoor.

Meer over Seka

human interest