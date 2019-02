The Walking Dead Gesponsorde inhoud 7 redenen om nu op de ‘The Walking Dead’-trein te springen Aangeboden door FOX

07 februari 2019

‘The Walking Dead’ is al aan zijn 9de seizoen toe, en het succes blijft duren. Volgens een recent onderzoek is het de populairste tv-serie ter wereld. Maar wat als je nooit een aflevering gezien hebt? Is het dan te laat om nog aan de serie te beginnen? Helemaal niet. Dit is zelfs het ideale moment om ‘The Walking Dead’ op je ‘Must Watch’-lijst te zetten, om verschillende redenen.

1. Een schone lei

Het nieuwe seizoen van ‘The Walking Dead’ is eigenlijk voor iedereen een verse start. Rick Grimes, de leider die al die tijd het voortouw heeft genomen, is weg. De serie maakte bovendien een sprong van 6 jaar. Perfect om samen met de andere kijkers de draad op te pikken.

2. Vers bloed

Overlevenden zijn in principe welkom, als ze bewijzen dat ze geen kwade bedoelingen hebben. Ze moeten ook volgens de regels kunnen leven. Aan nieuwe gezichten geen gebrek, zoals Magna en haar groepje vrienden (onder wie Luke en de dove Connie). Benieuwd of ze te vertrouwen zijn.

3. Gevaar!

Net nu het leven weer veiliger lijkt, krijgen we te maken met de gevaarlijkste tegenstander ooit. En het is een tegenstander waar de fans van de originele comic al heel lang op zitten te wachten. De Whisperers dragen maskers van lijkenhuid en strompelen op die manier ongezien mee tussen de zombies. Hun naam danken ze aan het feit dat ze fluisterend praten, om niet opgemerkt te worden door de wandelende doden.

4. Vrouwelijke vijand

De leider van de Whisperers noemt zich Alpha en is een vrouw. In de lange geschiedenis van ‘The Walking Dead’ is dit de eerste keer dat de helden het hoofd moeten bieden aan een vrouwelijke vijand, en dat zullen ze geweten hebben. Zeker als er ook nog eens liefde in het spel is.

5. Terug naar de horror

‘The Walking Dead’ is altijd een griezelig zombieverhaal geweest, maar de voorbije seizoenen raakte die kant van de serie op de achtergrond. Met de komst van de Whisperers keert ‘The Walking Dead’ terug naar de bloederige bron. Tot groot plezier van de nieuwe kijkers en de fans van het eerste uur.

6. Eindelijk meepraten

Hoe je het ook draait of keert: ‘The Walking Dead’ moet je gezien hebben. Het is geen toeval dat geen enkele serie meer illegaal wordt gedownload. Voortaan kun je gezellig meepraten met je vrienden die de reeks al langer volgen op FOX, en je hoeft er niet eens de wet voor te overtreden. Wil je toch de vorige seizoenen nog zien? Je vindt ze allemaal in Telenet Play.

7. Vaste afspraak

FOX zendt elke maandag om 20u35 de nieuwe aflevering van ‘The Walking Dead’ uit, meteen na de Amerikaanse première. De maaltijd is op, de afwas is gedaan, de spannende tv-avond kan beginnen.

Benieuwd? Bekijk de eerste minuten alvast via onderstaande video.