7 dingen die je nog niet wist over 'The Simpsons' TK

14 juni 2018

15u54

Bron: Washington Post / Chicago Suntimes 0 TV Wie dacht dat alle geheimen van 'The Simpsons' na 29 seizoenen wel onthuld zijn, heeft het mis. Mike Reiss, een van de comedyschrijvers van de iconische serie, heeft net een nieuw boek geschreven waarin hij heel wat nieuwe tipjes van de sluier oplicht. Van de oorsprong van Smithers tot de sterren die een cameo weigeren: dit hebben we geleerd uit 'Springfield Confidential'.

1. De eerste aflevering is eigenlijk de tweede

De allereerste episode van 'The Simpsons', die in 1989 op de buis kwam, heet 'Bart The Genius'. Eigenlijk hoorde dat de tweede aflevering te zijn, maar de oorspronkelijke premiere - getiteld 'Some Enchanted Evening' - was zo erbarmelijk slecht dat hij uitgesteld werd. De aflevering werd herwerkt en uiteindelijk als de afsluiter van het eerste seizoen ingepland.

2. Herkenbare namen

De schrijvers waren in de begindagen van de reeks stomverbaasd over hoe snel Matt Groening nieuwe personages een naam gaf. Flanders, Lovejoy, Kearney... Ze rolden zo over zijn tong. Achteraf kwam Reiss te weten dat het allemaal straatnamen zijn uit de thuisstad van Groening: Portland (Oregon).

3. Weigerende sterren

De laatste 29 jaar hebben al heel wat sterren hun stem geleend aan een personage. Niet minder dan 725 celebrities gingen akkoord met een cameo, van Stephen Hawking en The Beatles tot Elizabeth Taylor. Er zijn echter een aantal beroemdheden die weigeren om in de serie te verschijnen. Onder meer Bruce Springsteen en Tom Cruise behoren tot dat lijstje, maar daarnaast heeft ook elke Amerikaanse president - inclusief Barack Obama - bedankt voor de eer.

4. Slimme schrijvers

Volgens Reiss bestaan de schrijvers van de reeks voornamelijk uit mannen die aan Harvard hebben gestudeerd. "We vereenzelvigen ons allemaal veel meer met Lisa dan met Bart", aldus Reiss. "Wij waren vroeger ook allemaal hardwerkende studenten met weinig vrienden."

5. Smithers

Personage Smithers zag er oorspronkelijk helemaal anders uit. Het hulpje van Mr. Burns was eerst van Afro-Amerikaanse origine en hetero. Na één aflevering kreeg hij echter de typische gele kleur die de rest van de personages ook heeft, en werd hij homo.

6. Per ongeluk succesvol

Afleveringen van 'The Simpsons' moeten exáct 20 minuten en 20 seconden lang zijn. Dat wil zeggen dat de makers soms erg creatief moeten zijn en gaten moeten opvullen met extra scènes. Soms zijn die ongewild een schot in de roos: de sofamopjes - een vaste waarde in de intro van de reeks - zijn gebaseerd op zo'n 'vulscène'.

7. Het einde van Apu?

Tot slot gaf Mike Reiss ook nog zijn mening over de toekomst van personage Apu. De makers van de reeks liggen al een paar maanden onder vuur omdat het toch wel een héél stereotyp beeld geeft van een Indische man. "Het is een probleem geworden voor de show. Hank Azaria, die de stem van Apu inspreekt, voelt er zich ook niet meer prettig bij. We zouden het doodjammer vinden om zo'n geliefd personage te verliezen, maar misschien is het tijd om afscheid te nemen van hem."