66ste Gouden Schoen heeft Duivels randje: Hazard, De Bruyne en Lukaku zorgen voor de mayonaise DBJ IDR

15 januari 2020

00u00 0 TV De 66ste uitreiking van de Gouden Schoen is er één met een Duivels randje. Er zitten niet alleen heel wat spelers van ons nationaal elftal bij de topfavorieten, ook internationale goudhaantjes Eden Hazard, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku zullen vanavond opduiken tijdens de galashow.

De Gouden Schoen bekroont vanavond de beste voetballer op de Belgische velden en bij de favorieten zitten dit jaar - in tegenstelling tot de voorbije edities - heel wat Rode Duivels. Zo maken Club Brugge-spelers Hans Vanaken en Simon Mignolet kans om in de prijzen te vallen, en mogen ook Anderlecht-jongeling Yari Verschaeren en zijn ploeggenoot Hendrik Van Crombrugge dromen van een trofee in hun prijzenkast.

Daarnaast duiken internationale Duivels Eden Hazard, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku vanavond op in de show. In een ludiek filmpje dat vooraf werd opgenomen tonen de drie voetbalvedettes zich van hun meest ontspannen kant. Guga Baúl onderwerpt het aanvalstrio aan een quiz over hun vaderland. De Brabançonne aanvullen, een ploeggenoot tekenen, elkaars kinderen opnoemen: de drie Belgische voetbaltoppers amuseren zich rot. Zeker wanneer Guga hen vraagt een zo goed mogelijke mayonaise te kloppen. Een koksmuts krijgen ze nog wel op, maar het lijkt alsof de drie nog nooit een ei van dichtbij gezien hebben. "Dit is echt de slechtste indruk die je als single man kan maken op vrouwen", lacht Lukaku.

Spannendste editie

Na een geslaagde editie van vorig jaar werd er niet veel gesleuteld aan de formule van het voetbalfeest. Het pop-uptheater in Puurs doet opnieuw dienst als studio en gastvrouw Birgit Van Mol wordt net als vorig jaar geflankeerd door Niels Destadsbader en VTM-sportanker Maarten Breckx. Volgens die laatste is het lang niet zeker dat Hans Vanaken zijn tweede Gouden Schoen op rij zal winnen. "Vanaken lijkt voor velen de grote favoriet om zichzelf op te volgen, maar ook enkele spelers van Genk gaan punten krijgen voor hun landstitel", zegt hij. "Bovendien is er niemand zo bepalend en belangrijk geweest voor zijn ploeg als Dieumerci Mbokani bij Antwerp. Volgens mij zou het weleens de spannendste editie ooit kunnen worden."

Luc Nilis

De prijs voor beste voetballer van het afgelopen jaar is natuurlijk de belangrijkste, maar het is slechts één van de zeven awards die vanavond worden uitgedeeld. Ook de beste Belgische voetbalster wordt verkozen, net als de beste doelman, coach, belofte en Belg in het buitenland. Voor de laatste prijs, die van mooiste doelpunt van het jaar, worden de kijkers ingeschakeld. De afgelopen weken konden de lezers van hln.be stemmen op elf fenomenale goals. Die stemming leverde een top drie op, waarop u vanavond uw stem kan uitbrengen. De prijs zal uitgereikt worden door voormalig topspits en patenthouder op mooie doelpunten: Luc Nilis.

Geen gala-avond zonder Statler en Waldorf, die Muppets-gewijs hun eigen inzicht geven op het hele gebeuren. Die rollen worden vanavond ingevuld door analisten Jan Mulder en Marc Degryse. In een heus voetballaboratorium stellen de twee hun superkandidaat samen. Als waren ze dokter Frankenstein, fileren Mulder en Degryse de verschillende kandidaten uit elke categorie, om er vervolgens één ultieme samen te stellen die boven alle andere uitstijgt.

Birgit Van Mol: "Ik beslis vandaag pas over m'n jurk"

Niet alleen de Gouden Schoen gaat blinken vanavond, ook gastvrouw Birgit Van Mol (51) haalt alles uit de kast om te shinen. Het VTM-nieuwsanker presenteert het gala al voor de zeventiende keer.

"Ik heb twee lange jurken van het Italiaanse merk Elisabetta Franchi om tussen te kiezen", aldus Birgit. "Twee keer hetzelfde model, maar in een andere kleur. De definitieve beslissing gaat vandaag pas vallen, want ik wil er zeker van zijn dat mijn uiteindelijke keuze mooi tot z'n recht komt in het decor. En dat kan je pas beslissen met het juiste licht."

"Dat ik twee jurken heb overgehouden, is een hele prestatie, want ik heb een berg exemplaren gepast", gaat Birgit verder. "Daar zat ook eentje tussen waarin ik me onmiddellijk goed voelde, maar die bleek een gaatje te hebben. Dikke pech, dus. Al zijn de twee overgebleven jurken ook echt glamoureus. Nu ja, als presentatrice van deze show mag het iets meer zijn, nietwaar?"

Geen gala zonder rode loper

De avond draait natuurlijk niet alleen om voetbal, want de Gouden Schoen staat elk jaar ook garant voor glamourbeelden van piekfijn uitgedoste voetballers en hun bevallige partners. Ex-voetballer Gilles De Bilde, Q-dj Vincent Fierens en actrice Ella Leyers verwelkomen de eregasten vanaf 18.45 uur op de rode loper. Die livestream kan je volgen in de HLN-app, op hln.be en op vtm.be. Het voetbalgala is vanaf 21.15 uur live te volgen bij VTM en ook via de site en apps van HLN en VTM GO.