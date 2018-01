60 camera's, 125 vliegtickets en 1.000 condooms: alle cijfers van 'Temptation Island 2018' Tom De Slagmeulder

31 januari 2018

12u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV 'Temptation Island' gaat deze week donderdag van start. De koppels, verleiders en verleidsters beloven alvast voor een memorabel seizoen te zorgen . Maar zij waren natuurlijk niet de enigen die naar Thailand afzakten voor de opnamen. Aan 'Temptation' werkt een hele productieploeg mee. Wij zetten enkele cijfers op een rijtje.

Acht verleiders op elk eiland, plus vier koppels: dat maakt 24 deelnemers. En dan zijn er uiteraard nog Annelien Coorevits en Rick Brandsteder om alles aan elkaar te praten. Maar daarnaast lopen op die hagelwitte stranden van 'Temptation' nog meer mensen rond, want achter de schermen werkt een klein leger mee. "We zijn zo'n drie maanden bezig met de voorbereidingen en de opnames", zegt VIJF-woordvoerster Barbara Salomon. "Er zijn 70 crewleden betrokken, waarvan 64 Belgen en 6 Nederlanders, en ook 200 lokale medewerkers uit Thailand worden ingeschakeld."

Veel gegadigden

Deelnemen aan de realityreeks blijkt populairder dan ooit: meer dan 450 Vlaamse vrijgezellen, waaronder 236 mannelijke en 209 vrouwelijke singles, schreven zich in. Daarnaast gaven niet minder dan 165 Vlaamse koppels zich op om de ultieme relatietest aan te gaan. Hoeveel en welke koppels zich dat intussen al beklaagd hebben, zal 'Temptation Island' moeten uitwijzen.

Iedereen die meewerkt en deelneemt aan Vlaanderens en Nederlands populairste guilty pleasure kreeg een zitje op een vliegtuig richting Thailand. "In totaal werden 125 vliegtickets geboekt, inclusief voorbereidende trips", zegt Barbara. Geen goedkope bedoening dus voor de makers. Al kost ook het verblijf van alle verleiders en co. nog een aardige duit.

In de eerste aflevering zien we dat de vrouwelijke koppels verblijven in Villa Ayundra, een chic 4,5-sterrenresort vlak aan het strand. Het bestaat uit vijf individueel gedecoreerde villa's. Er is een infinity pool van twintig meter met uitzicht op zee, en ook de volledig uitgeruste keuken, grote woonruimte en patio zijn grote troeven.

Lees verder onder de foto's

Volgens de website booking.com kost een weekje overnachten met z'n tienen daar iets meer dan 7.000 euro. VIJF had ook eigen koks voorzien. “Er was catering voorzien met verschillende koks. Zij kookten meestal in de vorm van een buffet. En elk resort heeft overigens zijn eigen beveiliging, meestal een bewaker die te allen tijde aan de ingang staat."

Tijdens de broeihete dagen had de bewaking allicht wel niet veel om handen. De deelnemers moesten in het hotel blijven overdag. "Maar het gebruik van gsm's, tablets en camera's was te allen tijde verboden", zegt Barbara. "Enkel een muziekdrager zoals een iPod was toegelaten, maar zonder hoofdtelefoon." Dan maar een glaasje drinken?

In het oog van de lens

Zon, zee, strand: het zijn de gekende ingrediënten. Maar ook alle nodige drama's en intriges maken van 'Temptation Island' zo'n groot succes. De deelnemers worden 24/7 nauwlettend in de gaten gehouden. "Door zo'n 60 camera’s", klinkt het. "Maar die worden, hoewel sommigen misschien anders vermoeden, niet verstopt."

Massa drank en condooms

Nadat Annelien Coorevits zwaar onder de indruk was van het drankverbruik tijdens 'Temptation', werd daar vorig jaar de rem op gezet. Dit jaar was er aan alcohol geen gebrek. "Er werd zoveel drank ingeslagen als nodig was om de bar te vullen. En als er niet voldoende was, werd naar de winkel gegaan om meer te kopen. Maar zo ver is het tijdens 'Temptation 2018' niet gekomen." Niet alleen drank was massaal aanwezig, ook condooms. "Ik schat dat er zo'n 1.000 voorzien waren”, aldus Barbara.

Of die rubbertjes ook effectief zijn gebruikt? Met liters drank, veel verleiding en die paradijselijke omgeving... Op de feestjes tasten de deelnemers de grenzen af. Heeft zich dat in slapeloze nachten vertaald? "Meestal liepen de feestjes tussen 2u en 4u op hun einde, en ging iedereen naar bed", zegt Barbara. "Tot ze doorgaans gewekt werden voor opnames."