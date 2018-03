6 steengoede films en series die deze maand op Netflix verschijnen TK

08 maart 2018

17u55 0 TV Het aanbod van Netflix verandert voortdurend: er verdwijnt regelmatig wat, maar iedere maand worden ook heel wat nieuwe zaken aangeboden. Wij geven een overzicht van de beste films en series die in maart op het netwerk verschijnen. En we kunnen alvast verklappen dat de spanning er stevig inzit.

Marvel's Jessica Jones

Toegegeven, de Marvel-series en -films zijn intussen al niet meer te tellen. Jessica Jones is echter een buitenbeentje in het aanbod, en misschien valt de grofgebekte, eigenzinnige en iets-te-veel-drinkende heldin daarom zo in de smaak. Het eerste seizoen - dat 2,5 jaar geleden gelanceerd werd - was een groot succes, en we vermoeden dat dat met dit seizoen niet anders zal zijn.

Marvel's Jessica Jones, vanaf vandaag op Netflix.

The Outsider

De eerste jaren focuste Netflix zich vooral op series, maar intussen produceren ze ook prima films. De thriller 'The Outsider' is daar een voorbeeld van. Netflix wist niemand minder dan Oscarwinnaar en kameleon Jared Leto te strikken, die in de wereld van de Yakuza - de Japanse maffia - kruipt. Een film die een kans verdient, al was het maar om Leto's indrukwekkende tatoeages te bewonderen.

The Outsider, vanaf morgen op Netflix.

Collateral

Deze reeks, met actrice Carey Mulligan in de hoofdrol, is afkomstig uit de stal van de BBC. Carey vertolkt Kip Glaspie, een politiedetective die de moord op een pizzakoerier moet oplossen. Bij de BBC zelf omschrijven ze het als een 'hedendaagse thriller die tot nadenken stemt' en sommige critici vergeleken de reeks met 'The Wire'. Maar oordeel daar vooral zelf over.

Collateral, vanaf morgen op Netflix.

Annihilation

Nog zo'n onvervalste thriller: 'Annihilation' is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Jeff Vandermeer. Het verhaal draait rond een biologe die zelf op onderzoek uittrekt als haar man vermist raakt. Ze probeert uit te vogelen wat er precies gebeurd is in een top secret-gebied dat afgesloten werd door de overheid. Aan de cast zal het alvast niet liggen: Natalie Portman neemt de hoofdrol voor haar rekening.

Annihilation, vanaf 12 maart op Netflix.

Ricky Gervais: Humanity

Aan comedyfans hoeven we Ricky niet meer voor te stellen, maar bij wie de naam geen belletje doet rinkelen: Gervais is een van de Britse comedians die ook in Amerika potten breekt. Zijn gloednieuwe stand-up show verschijnt deze maand ook op Netflix. Voor een goed uur lachen, gieren en brullen.

Ricky Gervais: Humanity, vanaf 13 maart op Netflix.

Requiem

En last but certainly nog least: deze samenwerking tussen Netflix en de BBC. De bovennatuurlijke thriller draait om celliste Matilda Grey, wiens moeder onverwacht zelfmoord pleegt. Wanneer ze door haar bezittingen neust, vindt ze heel wat informatie over een kleuter die in 1995 spoorloos verdween. De miniserie werd zeer goed onthaald bij het Britse publiek en is een aanrader voor wie de spanning er graag inhoudt.

Requiem, vanaf 23 maart op Netflix.