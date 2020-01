50 uur zonder slaap: kandidaten ‘Kamp Waes’ gaan door diep dal LV

06 januari 2020

06u58 0 TV De proeven waar de deelnemers van ‘Kamp Waes’ aan worden onderworpen zijn meedogenloos. De overgebleven 8 kandidaten worden in aflevering vier bijna 50 uur van hun nachtrust beroofd om te zien wie kraakt onder de druk. Verrassend genoeg gaf niemand op, maar voor het eerst besloten de Special Forces er iemand uit te stemmen.

De kandidaten kregen het moeilijk in aflevering 4 van ‘Kamp Waes’: zondagavond kon heel Vlaanderen zien hoe ze enkele zware proeven kregen voorgeschoteld terwijl ze al uren niet geslapen hadden. Hoewel iedereen het tot het einde haalt, verliep niet alles zonder slag of stoot.

Enkele kandidaten lieten steken vallen, en daar werd Joni het slachtoffer van. De 22-jarige kreeg een jerrycan van 20 kilo op zijn rug, nadat hij met de vermoeide Ouzy een beek probeert over te steken. Pijnlijk, maar hij zet door. “De grootste angst is een blessure.”

Ook Matthieu komt zichzelf tegen. De vermoeidheid eiste zijn zware tol, en de batterij van Matthieu lijkt dan ook helemaal leeg te zijn. Hoewel het er even op lijkt dat hij zal opgeven, krabbelt hij toch nog overeind.

En dan was er de observatieproef, waar er uren niets gebeurde, maar er enkel moest gelet worden op voorbijgangers en andere informatie. De saaie opdracht zorgde ervoor dat enkele kandidaten niet meer tegen de slaap konden vechten. Ouzy viel dan ook in slaap, en als gevolg konden de Forces zijn wapen stelen. Al de tweede keer dat hem dat overkomt, en een grote fout.

De fouten die Ouzy maakte wegen dan ook niet meer op tegen zijn sterktes. De Special Forces zijn het er over eens dat hij ‘Kamp Waes’ moet verlaten. Stevig nieuws om te vernemen wanneer je 50 uur door een diep dal bent gegaan. “Mijn hoofd begon raar te doen, ik kreeg waanvoorstellingen, zag en hoorde dingen die er niet waren. Alsof ik aan het dromen was, terwijl ik wakker was. Da’s akelig, hoor”, vertelde hij al aan Dag Allemaal. Maar Tom Waes had die dag nog een geheime opsteker voor de kandidaten. “Stijn en Fly hebben dit nooit geweten, maar op de ochtend van dag vier is Tom ons ­allemaal stiekem een blikje eten komen brengen. Een zeer welkom geschenk, want zowat iedereen zat door zijn rantsoen.”

Over en uit voor Ouzy dus, maar hij is blij dat hij terug naar zijn gezin kan. “We hebben twee zonen en twee dochters. Isayah is elf, Noa is negen, Zachariah is bijna twee. En Zariah zou nu bijna vier jaar geworden zijn. Maar na een zorgeloze zwangerschap van negen maanden stortte onze wereld plots in”, vertelt hij. Tijdens de bevalling liep het fout. “Sara kreeg maar geen ontsluiting, en er ontstond paniek. M’n vrouw werd meegenomen naar een operatiekamer voor een spoedkeizersnede. Zariah moest in de couveuse, maar ze reageerde niet zoals het hoorde. Door een tekort aan zuurstof hadden verschillende organen schade opgelopen.” Zariah kon het gevecht niet winnen en is overleden. “Het was heel heftig. Gelukkig stonden we als gezin heel sterk”, besluit Ouzy.