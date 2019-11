50 jaar ‘Sesame Street’: deze celebs waren al te zien in het beroemde kinderprogramma MVO

10 november 2019

14u00 0 TV ‘Sesame Street’, de originele Britse reeks waaruit onze Noorderburen ‘Sesamstraat’ hebben afgeleid, wordt vandaag 50 jaar. Doorheen de jaren passeerde er al heel wat bekend volk de revue.

“De cameo’s van bekende mensen hebben een dubbele functie”, legt producer Ben Lehmann uit. “Langs de ene kant zijn ze er om de kinderen iets te leren. De kinderen in kwestie weten misschien wel niet wie ze zijn - Viola Davis uit ‘How To Get Away With Murder’ is hen bijvoorbeeld nog volledig vreemd. Maar hun ouders kennen ze wél, en dat zorgt ervoor dat ouders sámen met hun kinderen naar het programma kijken. Zo wordt ‘Sesame Street’ een mooie gelegenheid om een band te vormen met je kind.”

Op 50 jaar tijd hadden ontelbare celebs al de kans om langs te komen, en elk hadden ze hun eigen lesje voorbereid.

Liam Neeson

Acteur Liam Neeson leerde zijn kijkertjes tot twintig tellen, samen met The Count, snap je hem?

Mila Kunis

Actrice Mila Kunis wilde dan weer de aandacht vestigen op het woord ‘include’, ofwel: anderen bij iets betrekken. Dat deed ze samen met Elmo, één van de populairste personages uit de show.

Robin Williams

Hij is intussen overleden, maar Robin Williams was tussen 2007 en 2012 verschillende keren te gast in het programma. In deze aflevering uit 2012 leert hij kinderen iets bij over conflicten.

Zac Efron

Als er iets is waar kinderen niet goed in zijn, is het wel geduld hebben. Ook Elmo heeft het daar nogal moeilijk mee. Gelukkig was Zac Efron er om hem daarin bij te staan.

Nicole Kidman

Ook Nicole Kidman maakte al kennis met één van de personages, namelijk Oscar the Grouch, een pop die altijd slechtgezind lijkt te zijn. Nicole leert hem de betekenis van het woord ‘koppig’.

Jim Parsons

Van ‘The Big Bang Theory’ naar ‘Sesame Street’: Jim Parsons, die bekend werd als het geniale personage Sheldon Cooper, vraag zich af wat ‘Arachnid’, ofwel ‘spinachtige’ betekent. Komt hij toch wel niet oog in oog te staan met een spin, zeker...

Tom Hiddleston

De Britse ‘Avengers’-acteur Tom Hiddleston heeft het begrip ‘kindertaal’ nog niet echt onder de knie. Wanneer hij Cookie Monster iets bij probeer te leren over ‘delayed gratification’, ofwel ‘uitgestelde bevrediging’, kan het blauwe monstertje uiteraard niet volgen. Hij wil - zoals gewoonlijk - gewoon het koekje.

Benedict Cumberbatch

‘Sherlock’-acteur Benedict Cumberbatch wordt door één van de poppen dan weer aanzien als zijn personage in de BBC-reeks, in plaats van als zichzelf. Hij krijgt dus de opdracht om enkele ‘moeilijke’ raadsels op te lossen.

Ian McKellen

Sir Ian McKellen komt ook al tegenover Cookie Monster te staan. Net als al zijn voorgangers probeert hij de veelvraat te leren hoe hij zijn honger moet beheersen.

Charlize Theron

In een wel heel fleurig fragment legt Charlize Theron uit wat het woord ‘jaloezie' betekent. Wanneer ze jaloers wordt op de vleugels van haar tegenspeelster, krijgt ze er zelf ook een paar.

Andrea Bocelli

Slaapliedjes, ze zijn net weg te denken uit kinderprogramma’s. Maar als het liedje gezongen wordt door Andrea Bocelli, zullen ook ouders voor het scherm blijven plakken. Gelukkig dat we net geleerd hebben wat ‘jaloers’ betekent, want we zijn jaloers op Elmo.

Destiny’s Child

Zelfs Beyoncé was niet te goed om naar ‘Sesame Street’ af te zakken. Samen met haar collega’s van Destiny’s Child zong ze het nummer ‘A New Way to Walk’.

Stevie Wonder

Bruno Mars

En ook Bruno Mars wilde wel eens iets komen zingen. Hij moedigt kinderen aan om hun doelen na te streven en het nooit op te geven, met het nummer ‘Don’t Give Up’.

Sofia Vergara

Vergeet Dora The Explorer, want ‘Modern Family’-actrice Sofia Vergara kan uw kinderen ook Spaans leren. Elmo probeert uit te dokteren wat het woord ‘Baile’ betekent, en zij helpt hem een handje.

Johnny Cash

Ook country-legende Johnny Cash maakte zijn opwachting naast Oscar The Grouch. Die laatste kon Johnny’s nummer, ‘Nasty Dan’, wel pruimen.

Ed Sheeran

En als er liedjes gezongen worden moet Ed Sheeran uiteraard ook opgetrommeld worden. Hij bracht het nummer ‘Two New Worlds’ samen met een band vol poppen. Daarin vertelt hij over de verschillende werelden waarin kinderen leven: thuis en op school.

Michelle Obama

Zelfs Michelle Obama, de vrouw van de toenmalige president, kwam eens een kijkje nemen. Zij kwam samen met enkele kinderen het tuintje van Elmo mee aanplanten.