50 jaar Pippi Langkous: zo ziet Pippi er vandaag uit Interview met Inger Nilsson Annemieke van Dongen

08 februari 2019

16u40

Bron: AD 1 TV Inger Nilsson speelde vijftig jaar geleden de Pippi Langkous die generaties tv-kijkers in de halve wereld betoverde. Maar zelf heeft de actrice nooit van dat immense succes geprofiteerd. Integendeel. “Iedereen heeft in zijn leven wel iets waartegen hij vecht. Voor mij was dat Pippi.”

Besneeuwd arriveert Inger Nilsson (59) in de lobby van het Northern Light Hotel in Stockholm waar we hebben afgesproken voor een interview. Het was een stukje lopen vanaf het metrostation, verontschuldigt ze zich. Ze trekt haar jas uit, schudt het smeltwater uit haar haren en poseert –zonder zelfs maar haar make-up te checken – geduldig voor de fotograaf. Tot die haar vraagt haar handen in de zij te doen en, het hoofd scheef, brutaal de camera in te kijken. “Sorry, dat doe ik niet. Dan drukken jullie die foto af naast Pippi. Ik wil wel over mijn rol als Pippi praten, maar ik ga haar niet meer nadoen.”

