Deepstate Gesponsorde inhoud 5 x waarom seizoen 2 van 'Deep State' een must-see is

22 mei 2019

08u00 0 TV Zeg niet zomaar ‘serie’ tegen het tweede seizoen van spionagethriller Deep State. Als kijker word je niet alleen meegezogen door de indringende personages en dito verhaallijnen, maar ook door de glazen bol die ons voorgehouden wordt. De strijd tussen goed en kwaad woedt onafgebroken, wie trekt er aan het langste eind? Vijf redenen waarom ook jij straks helemaal overstag gaat.

The story goes on

De tijdsverdeling van het tweede seizoen van Deep State is opgedeeld in twee luiken: je hebt een verhaallijn van twee jaar geleden – nog voor seizoen 1 plaatsvond – en een verhaallijn die zich voltrekt acht maanden na het eerste seizoen. Als kijker hop je probleemloos van de ene tijdszone in de andere. Je merkt gaandeweg hoe de oudere verhaallijn doorwoekert in het heden en hoe de recentere verhaallijn zijn oorsprong vindt in het verleden. Geenszins saaie televisie dus! Het is bovendien geen ramp als je het eerste seizoen gemist hebt, de seizoenen van Deep State kunnen los van elkaar bekeken worden.

Beklijvende personages

Wie nieuwsgierig is naar hoe het Harry Clarke (rol van Joe Dempsie) en Leyla Toumi (rol van Karima McAdams) uit seizoen 1 vergaat, kan op beide oren slapen: over hun lot kom je meer te weten in het tweede seizoen. Al heel snel na de aanslag op de special forces in Mali waarbij ook de Malinese tolk Aïcha (rol van nieuwkomer Lily Banda) betrokken is, proberen Harry en Leyla haar te vinden. In de recentere verhaallijn volgen we hoe het duo probeert om Aïcha op het spoor te komen, in de verhaallijn die zich als een flashback ontvouwt zien we hoe ze elkaar ooit hebben ontmoet en waarom ze zich zo verantwoordelijk voelen voor haar. Verleden en heden dansen in de serie op die manier op ingenieuze wijze met elkaar en vloeien haast naadloos in elkaar over.

Verhaallijnen om u tegen te zeggen

Een pak nieuwe personages doen hun intrede in het tweede seizoen van Deep State. Het personage van Nathan Miller (rol van Walton Goggins) is een voormalige CIA-medewerker die nu in de privésector werkt. Zijn oudere verhaallijn toont hoe hij voor de CIA werkte, naar Mali reisde en in contact kwam met de lokale militieleiders die betrokken zijn in de war on terror. De actuele verhaallijn van Miller bestaat in het opsporen van Aïcha, net zoals Harry en Leyla haar proberen op het spoor te komen, maar de reden waarom verschilt. Een ander belangrijk personage is de Republikeinse senator Meaghan Sullivan, een rol van Victoria Hamilton. Na de aanslag op de special forces in Mali moet zij zien uit te vogelen wat er in Mali precies gebeurd is. Door de intrigerende personages en de indringende situaties waarmee ze geconfronteerd worden en in verzeild raken, zit je op het puntje van je stoel.

Geschiedenisles in wording

Blijf je na het grasduinen in je favoriete krant en het bekijken van de nieuwsupdates op je honger zitten? Wil je weten waar de huidige wereldconflicten écht over gaan? Als je graag een voetje voor hebt, is het tweede Deep State-seizoen zeker iets voor jou. De deep state verlegt zijn focus van het Midden-Oosten naar Afrika: maar liefst zes van de tien snelst groeiende economieën bevinden zich vandaag ten zuiden van de Sahara. Onder het mom van de war on terror worden er militairen getraind om radicaal islamistische groeperingen te bevechten. Toeval is het niet dat deze training plaatsvindt in de Sahel, ook wel het El Dorado van Afrika genoemd: rijk aan mineralen en grondstoffen als kobalt, ijzer, olie en gas. Toen de Verenigde Staten nog druk bezig waren in Irak en Afghanistan, liet China al duidelijk zijn interesse blijken in het gebied. Die voor de Amerikanen ‘scheefgetrokken’ balans moet nu worden bijgesteld: de Verenigde Staten willen hun macht vergroten over een van de laatste oases van natuurlijke bronnen die er nog zijn. Een unieke blik op een conflict met een spot op de échte reden hiervan is bij deze gegarandeerd!

Nagelbijten alom

Deep State blijft natuurlijk, wars van de wel erg realistische verhaallijnen, een thrillerserie boordevol emoties en pakkende momenten. Het is precies die mix van een politiek relevante serie doorspekt met indringende, emotionele verhaallijnen die je, net zoals Homeland en House of Cards dit deden, aan het scherm kluisteren. De personages betalen stuk voor stuk een erg hoge prijs voor wat ze doen. De mensen die voor deep state werken, geloven er rotsvast in dat ze van de wereld een betere plek maken, maar de prijs die ze hiervoor moeten betalen is hoog. Je ziet de ravage die aangebracht wordt in hun privéleven, je ziet hoe hun partner en kinderen meegesleept worden en bent getuige van vele slapeloze nachten. Scenarist Matthew Parkhill belooft alvast: “Hoe politiek relevant dit verhaal ook is, ik verlies nooit uit het oog dat Deep State ook bedoeld is om te entertainen. Het is aan ons om het publiek aan hun stoel te nagelen, hen emotioneel betrokken te houden en hen nooit maar dan ook nooit los te laten.” We kijken er alvast reikhalzend naar uit om onze tanden in dit tweede seizoen te zetten!

Het tweede seizoen van ‘Deep State’ is vanaf 28 mei elke dinsdag om 21 uur in dubbele afleveringen te zien bij FOX. Bekijk de trailer hieronder of via deze link.