5 Power lessen van vrouwen uit The Walking Dead

13 februari 2019

Eerst en vooral: wie nog niet toe is aan het vervolg van het negende seizoen van The Walking Dead, die stopt nu – spoilers! – best met lezen. Voorts: vuistje voor deze badass vrouwen die tot op heden een zombie-apocalyps wisten te overleven. Leer uit hun straffe levenswandel en sterke quotes: don’t be afraid of being alive! Het alternatief is dan ook ietwat groen uitgeslagen, hongerig en met een permanente bad hairday door het leven waggelen.

CAROL PELETIER: van slachtoffer naar held

Als er één personage door een hel is gegaan, dan is het wel Carol (Melissa McBride). Ze werd slachtoffer van huiselijk geweld, ze verloor haar dochter, ze werd ontvoerd en omvergereden. Maar ergens in de loop der seizoenen draaide Carol een knop om en besloot ze om niet langer slachtoffer te zijn maar held te worden. Zo heeft deze badass huisvrouw ondertussen zowat elk mede-personage gered van een gewisse dood. Haar boodschap: take no sh*t from anyone, je kiest zelf hoe je in het leven staat én what doesn’t kill you makes you stronger.

Power Quote:

If you want to live, you have to become strong

MAGGIE RHEE: geloven in de liefde

Maggie (Lauren Cohan) slaat al sinds seizoen 2 de Walkers van zich af en verdient alleen daarom al het status van badass. Omringd door de dood, vergeet deze moedige leider niet om te ‘leven’ en vecht ze hard voor al wie haar lief is. Ze zette overigens nog niet zo lang geleden een baby op de wereld, wat bewijst dat ze ook hoop heeft voor de toekomst. In een apocalyptische wereld dealen met slapeloze nachten, potjestraining en ‘sprongetjes’, pretty badass als je het ons vraagt.

Power Quote:

Don’t be afraid of being alive

TARA CHAMBLER : weg met haat!

Tara (Alanna Masterson) veranderde doorheen de seizoenen van koele, harde tante naar een sterke en warme persoonlijkheid. Ze ondervond aan den lijve dat haat blind maakt en tot moreel twijfelachtige beslissingen (aka killing sprees) leidt. Wie haat, wantrouwen en wraakgevoelens opzijzet, die wordt vanzelf een fijner mens en zal ook omringd worden door andere fijne mensen, wat overigens helpt als er plots vijandelijke zombies achter je rug staan.

Power Quote:

If you keep seeing everyone as an enemy, then enemies are all you are gonna find

MICHONNE (spreek uit : Mih-SHOWN): blijven gaan!

Bang zijn is voor pussies. Althans zo denkt deze koelbloedige, intelligente power vrouw erover. Met een geslepen Japans Katana zwaard in de hand kan Michonne (Danai Gurira) op haar ééntje makkelijk een dozijn hongerige Walkers aan. Haar mantra: Keep going. Keep trying. Keep fighting. Keep dreaming. Deze vrouw geeft – ondanks grote verliezen - niet op en dat maakt haar queen of badasses. Houd je hoofd koel (en je zwaard scherp).

Power Quote:

Anger makes you stupid. Stupid gets you killed.

JUDITH GRIMES: nooit te jong om de wereld te veranderen

Met een voorbeeld als Michonne en geen herinnering aan een wereld zonder levende doden zal het niet verbazen dat vrouw in de dop Judith Grimes (Cailey Fleming) net zo badass is als haar stoere plusmama. Daryl voorspelde het eigenlijk al, toen hij haar als baby speels omdoopte tot Lil’ Ass Kicker. In seizoen 9 is Judith met haar tien lentes al lang niet meer zo little. Zeker niet wanneer ze met de revolver in de ene hand en de katana in de andere, onverschrokken tientallen Walkers afslacht. Een geboren leider. Hoedje af/op.

Power Quote:

C’mon this way. It’s clear!

ROSITA ESPINOSA : anderen maken het leven mooi

Wat je zelf doet, doe je beter. Op vlak van survival skills heeft deze Lara Croft 2.0 niets meer te leren. Ze kan auto’s starten zonder sleutel, bermbommen ontmantelen en ze aarzelt geen seconden om een Walker neer te maaien met één of andere mega machine. En toch is Rosita (Christian Serratos) ook een loyale groepsmens. Als je één van haar mensen raakt, dan komt ze achter je aan. Want het zijn net die anderen die – zelfs in apocalyptische tijden - het leven de moeite waard maken.

Power Quote:

Make sure you’ve got something worth dying for

ALPHA (real name unkown): over lijken gaan

Wie er niet voor terugdeinst om ontbindende zombies te doden, te villen en zich vervolgens te kleden met hun huid en haar om zo de eigen geur te verbergen, die is badass. Punt.

Power Quote:

Trail ends here

