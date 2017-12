5 films die je dit weekend op tv kan zien TK

14u00 1 RV TV Geen plannen om buiten te komen dit weekend (het is toch berekoud)? Dan is er altijd de televisie nog. Ieder weekend geven wij een overzicht van de beste films die op het scherm verschijnen, en deze week zijn dat deze vijf toppers:

1. Philadelphia

Deze film dateert al uit 1993, en veel CGI komt er niet aan te pas. Maar dat neemt niet weg dat 'Philadelphia' een echte klassieker is. Het drama, gebaseerd op waargebeurde feiten, geeft perfect weer hoe moeilijk holebi's het hadden toen Aids welig tierde in de homogemeenschap. Denzel Washington en Antonio Banderas geven prima vertolkingen, en Tom Hanks won een Oscar voor zijn hoofdrol in de prent.

Andrew Beckett is een succesvolle advocaat, maar wordt kort na een promotie ontslagen. Hij vermoedt dat zijn werkgever te weten is gekomen dat hij homoseksueel is en AIDS heeft. Andrew wil dit onrecht aan de kaak stellen en een laatste goede daad verrichten voor hij sterft. Met de hulp van de homofobe advocaat Joe Miller vervolgt hij zijn voormalige werkgever. Tijdens het proces begint Joe Andrew te waarderen en verandert zijn houding ten opzichte van holebi's.

Philadelphia, vanavond om 21.20 uur op Eén.

2. The Lone Ranger

'The Lone Ranger', uit 2013, is niet de meest bekende film van Johnny Depp, en wat ons betreft is dat erg jammer. Zijn knotsgekke vertolking van een Indiaan, die niet zo heel ver van Captain Jack Sparrow ligt, lokt gegarandeerd gelach uit. De komedie zit boordevol (absurde) humor en genoeg actie om je tot het einde aan je zetel te kluisteren.

John Reid trekt naar het Wilde Westen om aan de zijde van zijn broer Dan onrecht te bestrijden en orde te scheppen. Maar de broers worden samen met enkele andere rangers door de beruchte Butch Cavendish in een hinderlaag gelokt. Alleen John overleeft, maar hij is zwaargewond. De wijze indiaan Tonto ontfermt zich over John en de beide mannen besluiten om het recht in eigen handen te nemen. Samen met Tonto strijdt John Reid vanaf nu als de mysterieuze Lone Ranger voor gerechtigheid.

The Lone Ranger, vanavond om 20.10 uur op VIER.

3. Winter's Tale

'It's not a true story, it is a love story', klinkt het verkoopspraatje van dit romantisch drama. En wie gesteld is op realiteit, is hier inderdaad aan het verkeerde adres: de kracht van de liefde tussen Collin Farrell en Jessica Brown Findlay overstijgt letterlijk alle wetten van tijd en ruimte. Maar laat dat u niet afschrikken, want het geheel is prachtig in beeld gebracht.

Wanneer crimineel Peter Lake de villa van een jonge rijke vrouw insluipt, wordt hij betrapt door de beeldschone Beverly. De twee raken aan de praat en worden verliefd, maar dragen beiden een groot geheim met zich mee. Tegelijkertijd is Peter op de vlucht voor de gevaarlijke topcrimineel Pearly Soams en lijkt hij over een vreemde gave te beschikken.

Winter's Tale, vanavond om 20.30 uur op VIJF.

4. Non-Stop

Liam Neeson en actiethrillers, het is altijd een goede combinatie geweest. Deze prent is niet zo bekend als 'Taken', maar kan toch op een dikke 7 op 10 rekenen bij IMDb. Wie zijn zondagavond graag overgoten ziet door wat spanning, moet vanavond afstemmen op VTM.

Tijdens een vlucht van New York naar Londen krijgt de futloze vluchtbewaker Bill Marks een reeks mysterieuze sms-berichten. Een afperser eist dat Bill honderdvijftig miljoen dollar overschrijft op een geheime bankrekening. Indien het bevel niet wordt opgevolgd, dreigt de onbekende afzender ermee om elke twintig minuten een passagier om het leven te brengen. Voor Bill begint een bloedstollende race tegen de klok.

Non-Stop, morgen om 20.34 uur op VTM.

5. The Medallion

Films waarin Jackie Chan zijn martial arts tentoonspreidt, zullen nooit echt Oscars winnen. Maar amuseren doen ze des te meer. In dit exemplaar uit 2013 staat Chan aan de zijde van de knappe Claire Forlani, die ook wel haar mannetje kan staan.

Eddie Yang, een agent uit Hong Kong, wordt na een dodelijk ongeluk plotseling een Highbinder, een onsterfelijke strijder met bovenmenselijke krachten. Hij heeft zijn onsterfelijkheid te danken aan een mysterieus medaillon dat hij net na zijn dood toegestopt kreeg door een jongen wiens leven hij probeerde te redden. Samen met de Britse Interpol-agente Nicole James is hij vastberaden om de geheimen van het medaillon te ontsluieren en de boosaardige Highbinders te verslaan die het magische medaillon terugwillen.

The Medallion, morgen om 20.37 bij Q2.