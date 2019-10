40 of 983 euro per weekend? Twee gezinnen wisselen van budget in ‘Steenrijk straatarm’ DBJ

03 oktober 2019

00u00 0 TV De Nederlandse versie van 'Steenrijk straatarm' is al een paar seizoenen te zien op Vitaya, maar vanaf vanavond start VTM met de Vlaamse variant. Daarin ruilen de families Helsen en Pollet een lang weekend van leven. Het eerste gezin moet rondkomen met 40 euro, het andere heeft een budget van een kleine 1.000 euro.

Het is een aangrijpend fragment in de eerste aflevering van 'Steenrijk straatarm' vanavond. 'Arme' mama Kelly krijgt de tranen in haar ogen wanneer ze in haar tijdelijke nieuwe huis het geld telt dat ze het komende weekend mag uitgeven: 983,27 euro. "Is dat veel, mama?", vraagt één van haar twee zoontjes. "Daar kunnen wij twee maanden van eten", snikt de West-Vlaamse. Na een werkongeval en een faillissement moeten zij en haar man Peter rondkomen met 120 euro per week en zijn ze aangewezen op de voedselbank.

Het leven van de familie Pollet lijkt in geen geval op een doordeweekse dag ten huize Helsen. Die familie uit Herentals woont in een volledig gerenoveerde hoeve. Mama Mieke is een succesvolle architect en gesteld op haar spullen. "Mijn Porsche is mijn hebbedingetje", zegt ze. "Telkens ik me ergens parkeer, neem ik foto's van de auto's die naast me staan, zodat ik weet wie het is als er iets aan scheelt. Ik ben gesteld op materiaal."

Andere toon

In Nederland bestaat het concept van de huizenruil tussen arme en rijke gezinnen al even. Er namen zelfs al Belgische gezinnen deel. Die van 'The Sky is the Limit'-gezichten Michel Van den Brande en Jan Kriekels, bijvoorbeeld. Met wisselend succes, want Van den Brande en zijn partner Sofie werden door de Nederlandse kijkers als "erg onsympathiek" bestempeld. Tijdens de voorbereiding liet VTM wel al verstaan dat de Vlaamse versie een iets andere toon zal aanslaan.

'Steenrijk straatarm', om 20.35 uur op VTM