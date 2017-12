"Over de liefde raak je nooit uitgepraat": Luk Alloo verrast met nieuw programma voor VTM En er komen nóg drie nieuwe reeksen! MC/TDS

14u35

Bron: VTM 0 © Tim De Backer TV VTM brengt dit voorjaar tien nieuwe programma’s en tien absolute sterkhouders. Bij de tien nieuwe programma’s zit er zowel fictie met 'De Infiltrant', verrassend entertainment met 'Weg Met Ons Ma', 'Kan Iedereen Nog Volgen?', 'Tweesterrenrestaurant' en 'Boxing Stars' als pakkende reality met Echte Mensen: Jong Leven, Alloo en de Liefde en Boer zkt Vrouw Internationaal. VTM NIEUWS komt met nieuwe actuele titels Dossier X en F-16.

Daarnaast keren ook sterkhouders Blind Getrouwd, Belgium’s Got Talent, Beste Kijkers, Tegen De Sterren Op, Alloo Bij, De Wensboom, Groeten Uit, De Zonen van Van As, Alloo in de Nacht en Liefde voor Muziek terug dit voorjaar.

WEG MET ONS MA

Bekende Vlamingen nemen hun moeders mee naar een plek waar ze nog nooit geweest zijn, om er samen straffe dingen te doen die ze nog nooit gedaan hebben. Zo zijn onder andere Bart Kaëll en Hilde De Baerdemaeker weg met ‘ons ma’. Eén ding is zeker: na de uitzending is heel Vlaanderen weg van hun ma!

DOSSIER X

De grootste misdaadverhalen uit onze geschiedenis komen opnieuw tot leven in deze reeks van VTM NIEUWS. Via interviews, archiefbeelden en nagespeelde scènes reconstrueren de makers van De Kroongetuigen beruchte misdaden in ons land. Ook speurders vertellen over de zaken die hun leven en carrière hebben getekend.

ALLOO EN DE LIEFDE

In Alloo en de Liefde gaat Luk Alloo op zoek naar de liefde in al haar facetten. Relaties die betoveren, inspireren, vertederen en ontroeren. Maar hij brengt ook verhalen over vreemdgaan, onbeantwoorde liefdes en eenzaamheid na de breuk, met mannen en vrouwen die weten wat haat, verraad en wraak inhoudt.

ECHTE MENSEN: JONG LEVEN

De medische wereld gaat tot het uiterste om de jongste levens te redden. In Jong Leven volgt productiehuis Geronimo sterke mensen die het beste van zichzelf geven om jonge levens te beschermen en te redden: van de kinderkankerarts en de verplegers tot de juf die zieke kinderen van alle leeftijden les geeft. Humor en ontroering en vooral de onbreekbare band tussen dokters, verplegers en hun ‘kinderen’.