4 dagen feest voor duizenden mensen: Willy Naessens en z'n Marie-Jeanne maken zich klaar voor hun huwelijk TDS

29 mei 2018

10u31

Bron: VIER 0

Marie-Jeanne! Zo zullen de klokken luiden voor een keertje. Want Willy Naessens stapt in het huwelijksbootje met zijn Marie-Jeanne. Driewerf hoera! In 'Gert Late Night' vertelt hij er alles over op de zetel bij Gert Verhulst.