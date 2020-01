34 nominaties, 2 kleine prijzen: Netflix grote verliezer bij Golden Globes, is dat een statement van Hollywood? MVO

06 januari 2020

11u53 0 TV Vorig jaar won de Netflix-film ‘Roma’ de Oscar voor ‘Beste Buitenlandse Film’. Dit jaar besloot de streamingzender er dus voluit voor te gaan. Met prenten als ‘The Irishman’, ‘Marriage Story’ en ‘The Two Popes’ leken ze een niet te verslagen front op te stellen om het awardseizoen tegemoet te gaan. Maar Netflix struikelt al aan de startlijn.

Maar liefst 34 keer waren ze genomineerd - dat waren de meeste nominaties van dit jaar - toch wisten ze er maar twee te verzilveren. Team Netflix ging teleurgesteld, en met lege handen, naar huis vannacht.

Vooral in de filmcategorieën viel de winst tegen. Het bedrijf zette dit jaar groot in met onder andere ‘The Irishman’, ‘Marriage Story’ en’ The Two Popes’, maar dat leverde slechts één award op: Laura Dern won in de categorie beste vrouwelijke bijrol voor haar werk in ‘Marriage Story’. De andere prijs voor de streamingservice was voor Olivia Colman, voor haar vertolking van koningin Elizabeth in dramaserie ‘The Crown’. Die laatste had haar overwinning dan weer helemaal niet verwacht. “Ze bleef maar zeggen: ‘dit kan niet waar zijn’”, verklaar Kristien Gijbels, onze vrouw in Hollywood, die aanwezig was backstage. “Eigenlijk was ze er naar eigen zeggen 100% zeker van dat ze dit jaar niet zou winnen.”

Scarlett Johansson, die getipt werd als één van de topfavorieten voor haar rol in ‘Marriage Story’, greep ernaast en zag de award voor ‘Beste Actrice in een Drama’ vertrekken met Renée Zellweger, die scoorde met haar rol in ‘Judy’.

So much love for Laura Dern #GoldenGlobes pic.twitter.com/azGYxCv2ER Netflix Film(@ NetflixFilm) link

Concurrent HBO scoorde beter tijdens de uitreiking in Beverly Hills. De zender won de prijs voor ‘Beste Dramaserie’ voor ‘Succession’, ‘Beste Miniserie’ voor ‘Chernobyl’ en awards voor de ‘Beste Acteur’ (Brian Cox voor ‘Succession’) en ‘Beste Mannelijke Bijrol’ (Stellan Skarsgård voor ‘Chernobyl’).

Statement

In de belangrijkste filmcategorieën wonnen ‘1917', voor ‘Beste Dramafilm’, en ‘Once Upon A Time.. In Hollywood’, voor ‘Beste Musical of Comedy’. De regisseurs van beide films vielen eerder in de avond ook al in de prijzen. Sam Mendes kreeg toen een award voor de regie van ‘1917', terwijl Quentin Tarantino werd bekroond voor het script van ‘Once Upon A Time.. In Hollywood’. Men begint zich op sociale media luidop af te vragen: is dit een statement van Hollywood tegenover de opkomende wereld van de streaming-tv?

Kritiek

“Hadden ze iets tegen Netflix, ofzo?”, vraagt iemand op Twitter. “Want waarom zouden hun films anders geen enkele award krijgen terwijl ze er wel hadden verdiend?” “Het thema van de Golden Globes dit jaar is onthuld tijdens de show: ‘F**k You, Netflix’. Gaat geen al te gezellige nieuwjaarsborrel worden ben ik bang”, gaat iemand anders verder.”

Is this something against Netflix that none of their movies won a globe when they DESERVED it? It's just really off to me#GoldenGlobes 𝓪𝓾𝓻𝓸𝓻𝓪 • 𝘭𝘰𝘦𝘺(@ FASHI0NBBY) link

Het thema van de #GoldenGlobes dit jaar is onthuld tijdens de show: Fuck You, #Netflix. Gaat geen al te gezellige nieuwjaarsborrel worden ben ik bang. Eric de Munck(@ mrdemunck) link

“Het verbaast me om wakker te worden en te zien dat ‘Marriage Story’ maar één award te pakken heeft”, klinkt het daarnaast nog. “En dat ‘The Irishman’ met helemaal niets naar huis gaat! Dat terwijl ‘Once Upon A Time... In Hollywood’, waarover er veel verdeeldheid bestond, met ‘Beste Film’ ging lopen... Is dit een front tegen Netflix?”

“Je kan best iets hebben tegen streamingzenders zoals Netflix, maar je moet eer geven waar eer toekomt”, aldus nog een andere twitteraar. “’The Irishman’ en ‘Marriage Story’ verdienden een prijs.”

Eli Glasner, een filmcriticus, schrik ook van de resultaten. “Critici - mijzelf inbegrepen - waren niet enthousiast over ‘1917', die nu de winnaar is geworden van ‘Beste Dramafilm’. Ik geloof wel dat deze award de kansen van de film in het verdere awardseizoen kan verbeteren. Het is een veilige ‘dit is een film zoals we ze vroeger maakten’-keuze.”

Waking up to the #GoldenGlobes results. Surprised to see Marriage Story win only one award (and The Irishman go home with nothing!) when the more divisive Once Upon A Time in Hollywood takes three. A vote against Netflix? Tom Hemingway(@ tomhemingway11) link

You can be against streaming services like netflix but you need to give the devil his due. The irishman and marriage story deserved a one award at least. #GoldenGlobes pic.twitter.com/zlOzeSw1WF todd chavez(@ efehanunsal) link

So 1917 wins the big film drama prize while Netflix has a surprisingly bad night. While critics (myself included) have been meh on 1917, I think this helps the war film's chances. Many ways it feels like a safe "the kind movies we used to make" choice. #goldenglobes Eli Glasner 🎥(@ glasneronfilm) link

Toeval

“Ik denk echt dat het hier om toeval gaat”, zegt Kristien Gijbels, die zelf al zes jaar lid is van de Foreign Press Association - de organisatie die de Golden Globes toekent. “Wat ‘The Irishman’ betreft, bijvoorbeeld, weet ik dat vele leden de film te lang vonden. Ergens had ik dus al wel een vermoeden dat de film weinig - of geen - nominaties zou verzilveren.”

Of het nu een statement is van Hollywood, of gewoonweg een spijtig toeval, laat de streamingzender zelf in het midden. Netflix postte een korte reactie op Twitter, die het hele verhaal mooi samenvat: “Het is wat het is...”, klinkt het daar, ondersteund door een veelzeggend beeld uit ‘The Irishman’.

It’s me or the #GoldenGlobes snubbed all the Netflix movies?



Irishman deserves better!! Viri 🍩 I stand by him 🍩(@ ViriMZ) link

The #GoldenGlobes really just said fuck Netflix huh Kevin Jacobsen(@ Kevin_Jacobsen) link