30 jaar VTM in 30 leuke weetjes

09 januari 2019

Bron: Story 0 TV De feestdagen zijn nog niet voorbij bij VTM. Op 1 februari blaast de commerciële zender 30 kaarsjes uit en dat wordt met de nodige toeters en bellen in de verf gezet. Wij tellen vier weken lang mee af.

1. Het kasteel van Peutie

De plannen voor Vlaanderens eerste commerciële omroep werden in het grootste geheim gesmeed in het kasteel van Peutie. Tijdschriftenuitgever Jan Merckx stond mee aan de wieg, samen met founding fathers Mike Verdrengh en Guido Depraetere. In het gebouw aan de Medialaan, waar VTM nu huist, draagt de overdekte centrale straat nog steeds de naam van Jan Merckx.

2. Eerst het testbeeld

Precies een maand voor de eigenlijke start van de zender verscheen het allereerste testbeeld van VTM op de kabel, op nieuwjaarsdag 1989.

3. Feestelijk openingsgala

Het openingsgala op woensdag 1 februari 1989 werd gepresenteerd door Miss België 1987 Lynn Wesenbeek en gewezen tennisprof Marlène de Wouters d’Oplinter. Tijdens de allereerste VTM-avond kregen nieuwsgierige kijkers na het gala ook nog het ‘VTM Nieuws’ voorgeschoteld en een aflevering van de Amerikaanse serie ‘Hunter’.

4. De meter van VTM

Bij de oprichting van VTM werd een meter aangeduid die internationaal voor de nodige uitstraling moest zorgen. De keuze viel op de gewezen Bond-girl Jane Seymour, destijds erg populair door de serie ‘Dr. Quinn, Medicine Woman’. Dat ze met een Nederlandse moeder ook nog wat Nederlands kon praten, was meegenomen tijdens het openingsgala.

5. Met dank aan Nederland

In de begindagen van VTM was de Nederlandse tv dé referentie. De Vlaming keek massaal naar de Nederlandse publieke omroepen. Een aantal geliefde Nederlandse tv-gezichten kreeg ook op VTM een plekje. Zo presenteerde Jos Brink samen met Marlène de Wouters ‘Wedden, dat..?’

6. Het metekind van VTM

Bij de start van VTM werd een baby die op dezelfde dag geboren werd ‘geadopteerd’ als metekindje. Maaike Roekens was de gelukkige. Zij werkt vandaag als kredietrisico-analist bij KBC Bank en Verzekeringen.

7. Een populair rad

Een dag na het openingsgala kwam de eerste aflevering van ‘Rad van Fortuin’ met Walter Capiau op het scherm. De openbare omroep had in de jaren 70 een versie uitgezonden, onder de titel ‘Het rad der fortuin’, met Mike Verdrengh. Op VTM draaiden o.a. Aurore, Bé, Els, Déborah, Valérie en Zoë de bordjes om. Half 1994 nam Bart Kaëll de presentatie over, tot eind 1997. Toen VTM vijftien werd, werd de formule nog even uit de schuif gehaald.

