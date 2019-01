30 jaar nieuws in 3 afleveringen: VTM Nieuws blikt terug KD

22 januari 2019

00u00 0 TV Op vrijdag 1 februari 2019 blaast niet alleen VTM, maar ook VTM Nieuws 30 kaarsjes uit. Speciaal voor die verjaardag geven nieuwsankers en journalisten van vroeger en nu een zeldzame kijk achter de schermen van de VTM-nieuwsdienst.

Zo zullen onder anderen Nadine De Sloovere, Lynn Wesenbeek, Stef Wauters en Dany Verstraeten (foto boven) terugblikken op de meest geestige, emotionele en zenuwslopende nieuwsfeiten uit de afgelopen drie decennia. Huidig nieuwsanker Birgit Van Mol (foto onder) flitst de kijker dan weer terug naar haar eerste weken op de redactie. "Ik was nog maar net gestart toen Marc Dutroux ontsnapte uit de gevangenis", vertelt het anker. "Ik weet nog hoe ik, buiten beeld, op handen en voeten door de studio naar Marc Dupain kroop, die het breaking news bracht."

"Deze reeks is een unieke kans om terug te blikken, maar ook om te vertellen hoe het er precies aan toegaat achter de schermen", zegt hoofdredactrice An Goovaerts. "Door de jaren heen is onze blik op de wereld, en dus ook de manier waarop we het nieuws verslaan, grondig geëvolueerd.”

'30 jaar VTM Nieuws', VTM 21.45 uur