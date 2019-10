30 dagen lang Disney-films kijken: Amerikaanse website zoekt reviewers voor Disney+ SDE

21 oktober 2019

07u21

Bron: Reviews.org 4 TV Op 12 november gaat streamingplatform Disney+ eindelijk van start in de Verenigde Staten. Om dat te vieren, bedacht de website Reviews.org de ‘Droomjob’: 30 dagen lang 30 Disneyfilms kijken, en er ook nog voor betaald krijgen. Enige nadeel: je moet Amerikaans staatsburger zijn of in de Verenigde Staten wonen.

Reviews.org is dan ook op zoek naar de ultieme Disney-fan. “Zing je mee met je kinderen wanneer ze ‘Let It Go’ kwelen? (Of misschien breng je het ten gehore wanneer je alleen in de douche staat?) Is Halloween de perfecte tijd om je droom om een mooie prinses of spectaculaire superheld te worden, te vervullen? Dan ben je perfect voor de job!” En die job bestaat erin om gedurende 30 dagen evenveel Disneyfilms of -series te bekijken op het nieuwe streamingplatform Disney+ en er daarna een review over te schrijven. In ruil krijg je 1.000 dollar (zo'n 896 euro), een jaar lang toegang tot Disney+ en een filmpakket, met daarin een dekentje, vier bekers en een popcornmachine. Dat klinkt inderdaad als een droomjob.