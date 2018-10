3 programma's die Walter Capiau legendarisch maakten MVO

05 oktober 2018

06u56 0 TV Tv-gezicht Walter Capiau is op 80-jarige leeftijd overleden, maar zijn nalatenschap zal men zich nog lang herinneren. Met deze 3 programma's veroverde hij de Vlaamse huiskamers.

'Hoger, Lager'

Het meest geliefde spelprogramma van de jaren '80, met één duidelijke vraag: hoger of lager? Capiau stelde telkens een vraag waarop de ene ploeg met een getal moest antwoorden, terwijl de andere ploeg moest raden of het correcte antwoord hoger of lager lag.

Rad Van Fortuin

Een programma dat vooral leuk was om zien vanwege de talrijke foute antwoorden die volgenden op de zin "Ik ga het zeggen, Walter."

Walters Verjaardagsshow

Een spelshow uit de vroege jaren '90 waarbij alle deelnemers jarig waren op de dag van de opname.