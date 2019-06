3.000 kindjes willen het gezicht van ‘Tik Tak’ worden SD

13 juni 2019

21u29

Bron: VRT NWS 0 TV Ketnet Junior is volop bezig met het ontwikkelen van een nieuwe reeks van het legendarische kinderprogramma ‘Tik Tak’. Daarvoor werd ook gezocht naar enkele nieuwe kindjes die het gezicht van het programma konden worden. Met succes, want Ketnet Junior ontving al meer dan 3.000 brieven en knutselwerkjes van geïnteresseerden. Dat meldt VRT NWS.

In 1981 kwam ‘Tik Tak’ voor het eerst op tv. In 2006 werd het programma afgevoerd, maar nu is het tijd voor een comeback, vindt Ketnet Junior. Daarvoor zorgt de zender ook nog kindjes om mee te spelen. Ouders konden een brief insturen om hun kroost voor te stellen, iets waar meer dan 3.000 mensen op reageerden. “We krijgen hier veel schattige foto’s binnen, mooie tekeningen en ook de zotste knutselwerken. Ouders en kinderen zijn zelf aan de slag gegaan. Je merkt dat het heel wat teweeg heeft gebracht in verschillende huiskamers”, vertelt Hanne Laureys, brandmanager van Ketnet. Alle brieven worden trouwens beantwoord. De nieuwe reeks zou vanaf dit najaar op tv te zien zijn.