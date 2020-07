29-jarige Brandon kreeg staande ovatie na auditie ‘America’s Got Talent’, maar komt dan plots om het leven TDS

17 juli 2020

10u41

Bron: NBC 4 TV ‘America’s Got Talent’-jurylid Simon Cowell (60) heeft opnieuw stilgestaan bij de dood van een van de deelnemers. Brandon Rogers, een 29-jarige arts en zanger, waagde in 2017 zijn kans bij de talentenjacht en werd meteen beloond met een staande ovatie en een heleboel complimenten. Een indrukwekkende prestatie, al werd dat geluk hem niet gegund. Nog voor zijn auditie werd uitgezonden en Brandon zich kon klaarstomen voor de volgende ronde, kwam hij om het leven bij een tragisch auto-ongeval.

Het verhaal van Brandon Rogers moet één van de meest sombere zijn uit ‘America’s Got Talent’. Hij werd destijds dokter, omdat hij zijn moeder tijdens zijn jeugd op een gegeven moment bewusteloos had gevonden in een plas bloed, waarna de noodzaak groeide om anderen te helpen. “Ik denk niet dat we ooit al een arts hebben gehad bij één van deze shows”, aldus Simon Cowell. Presentatrice Tyra Banks had er er meteen vertrouwen in: “De dokter kan zingen”, zei zij, toen Rogers het nummer ‘Ribbon in the Sky’ van Stevie Wonder begon te zingen.

Zijn optreden was indrukwekkend. Rogers kreeg een staande ovatie van de jury en het publiek. “Ik heb er echt van genoten. Er is iets heel speciaal aan je stem. Het werkt gewoon voor mij”, zei Heidi Klum. Ook Howie Mandel trad haar bij: “Je hebt echte controle over je stem, je hebt passie en je kan een ster worden. Je hebt zoveel tijd besteed aan je medische carrière, ik denk dat het tijdverspilling was, omdat je een zanger zou moeten zijn.” Toch was het vooral de respons van Cowell die Brandon beroerde: “Je stem is verbluffend”, vertelde Cowell. “Je bent één van de beste zangers die we tot nu toe in de competitie hebben gehad, ik moet het jou vertellen.”

Staande ovatie

Rogers kreeg een ‘ja’ van alle juryleden en een ticket naar de volgende ronde. Maar toen sloeg het noodlot toe: Brandon kwam om het leven bij een auto-ongeluk, nadat zijn vriend achter het stuur in slaap viel en van de weg reed. Hij was op slag dood. Zijn auditie was op dat moment nog niet uitgezonden en de voorbereidingen voor de volgende ronde moesten nog van start gaan. Zijn familie gaf zender NBC uiteindelijk hun zegen om de auditie alsnog uit te zenden.

Goede doel

Simon en Brandons moeder Carmelita hebben al die tijd contact gehouden. Ze gaven onlangs samen een interview, waarbij Carmelita Simon prees om wat hij voor haar zoon had gedaan en de vele steun die ze had ontvangen. Na zijn overlijden sloegen het ziekenhuis waar Rogers werkte en zijn familie de handen in elkaar: het Dr. Brandon Rogers Simulation Lab werd opgericht, waarmee geld wordt ingezameld voor medisch onderzoek.

“Ik weet wie mijn zoon was”, vertelde Brandons moeder Carmelita over het eerbetoon aan haar zoon. “Hij hield van de medische wereld en hielp graag mensen. Ik ben gewoon blij dat we dit kunnen voortzetten.” Ook Simon had nog een lovende boodschap: “Wat Carmelita onder de meest tragische omstandigheden heeft gedaan, is buitengewoon. Elke gedoneerde cent gaat naar de meest ongelooflijke zaak, ter ere van alles waar Brandon voor stond.”

