250.000 euro aan prijzen, zeven eindwinnaars en twee kandidaten die niets kregen: dit leverde vier weken draaien aan Het Rad op Isabelle Deridder

28 augustus 2020

08u00 0 TV Stressmomentjes en antwoorden die zo fout zijn dat ze weer grappig worden, maar ook een pak vreugde bij de juiste gok en geestige letterzetters. ‘Het Rad’ was de afgelopen weken een groot succes op Vier. Niet alleen qua kijkcijfers, maar ook wat betreft de prijzen die werden uitgedeeld. Van pingpongballetjes tot een gloednieuw zwembad met alles erop en eraan: wij zetten tien feitjes over de prijzen van ‘Het Rad’ op een rijtje.

1) Voor wie het na vier weken nog steeds niet helemaal snapt: er worden geen geldbedragen uitgekeerd. De kandidaten spelen wel voor geld, maar dat moeten ze gebruiken om prijzen aan te kopen. “We gingen in deze versie van ‘Het Rad’ niet voor onpersoonlijke cash, maar zorgden voor erg fijne prijzen in de winkel”, legt woordvoerster Barbara Salomon uit.

2) In totaal werd er dit seizoen voor maar liefst 250.000 euro aan prijzen uitgekeerd.

3) Er zijn heel wat mooie items uitgedeeld, maar de absolute topper was toch wel het zwembad dat afgelopen maandag werd gewonnen door kandidaat Viktor. Dat is een prijs uit de premiumwinkel die maar liefst 65.000 euro waard is. Het was meteen ook de duurste prijs die je kon winnen. Eerder waren in die categorie ook enkele andere grote prijzen zoals de auto en de slaapkamers al de deur uitgegaan. Vooral kandidate Rita was door het dolle heen toen ze haar droomprijs - een spikspinternieuwe Renault Clio - won.



4) Ook in de niet-premiumwinkel vielen mooie dingen te scoren. Het duurste item dat je daar kon terugvinden waren de slaapkamer en de tegels. Elk van die items had een waarde van drieduizend euro.

5) Vier weken lang werd ‘Het Rad’ vier keer per week uitgezonden. Zestien kandidaten mochten dus de finale spelen. Zeven van hen wonnen ook het finalespel.

6) Het gebeurde niet vaak, maar in dit eerste seizoen van ‘Het Rad’ waren er ook twee kandidaten die compleet met lege handen naar huis gingen. Better luck next time!



7) Al was het ook mogelijk om pech te hebben als je mocht shoppen in de niet-premiumwinkel. Zo stond er iedere keer ook een surprisebox te blinken. Die kostte 250 euro en bevatte doorgaans een mooie prijs. Een keertje bleek dat echter serieus tegen te vallen, en bevatte de doos een setje bureaumateriaal dat amper € 6,99 had gekost.

8) Iemand die echter absoluut niet te klagen had over haar prijzen, was kandidate Nancy. Zij wist deze week zo’n hoog geldbedrag te vergaren, dat ze na de eerste ronde ineens met de volledige niet-premiumwinkel naar huis mocht. Ook kandidaat Tom deed dat trucje gisterenavond nog eens over, maar dan wel met een lager geldbedrag dan Nancy.



9) In de aflevering van afgelopen maandag zorgde kandidaat Etienne voor een altruïstische primeur. Hij mocht enkele prijzen kiezen, maar koos toen ook een prijs voor z’n medekandidaat Viktor. Dat werd een wijnkoeler, die aan € 299 stond geprijsd.

10) Wie pech had, kon ook een mispoes draaien. Dat leverde een soort van foppakje op, dat kon gaan van pingpongballetjes tot hoelahoeps tot duizend rollen toiletpapier. Ook hier waren er grote verschillen in de waarde van de mispoes. De goedkoopste mispoes bestond uit een arsenaal badeendjes ter waarde van twintig euro. De duurste bleek met vierhonderd euro een berg aardappelmesjes te zijn.



