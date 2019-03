25-jarige maagd Leonie zoekt in nieuwe vlogreeks op VIJF.be naar een lief SD

11 maart 2019

18u44

Bron: VIJF 0

Leonie is jong, fris, frivool, werkt achter de schermen bij VIER & VIJF én… is maagd, maar schaamt zich daar niet voor. ‘Het’ is er gewoon nog nooit van gekomen. Tijd voor actie: Leonie gaat daten!

Leonie is 25 jaar en al even lang single. Ze heeft nog nooit gedatet, gekust of seks gehad. Vandaag waagt ze zich op Tinder en vraagt ze haar vrienden om kus-advies.