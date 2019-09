25 jaar ‘Friends’: de meest legendarische scènes uit de sitcom op een rij MVO

22 september 2019

10u00 6 TV ‘Friends’, één van de best bekeken tv-programma’s ter wereld, wordt vandaag 25 jaar. Om dat te vieren zetten we vijf van de meest memorabele en grappige scènes uit de sitcom op een rijtje.

Monica, Phoebe, Rachel, Ross, Joey en Chandler maakten samen heel wat mee. Ook vandaag worden de afleveringen van ‘Friends’ nog volop heruitgezonden. De kans dat je deze fragmenten al eens eerder heb gezien is dus redelijk groot, maar dat maakt het uiteraard niet minder leuk.

1. Ross wordt oranje

Ross besluit dat hij aan een kleurtje toe is, dus laat hij zich besproeien met zelfbruiner. Omdat hij echter vergeet hoe hij moet tellen voor hij zich omdraait, krijgt hij te veel product in zijn gezicht. Het resultaat: Ross is na afloop volledig oranje, tot groot jolijt van zijn vrienden.

2. Chandler gaat wel heel ver om Janice kwijt te raken

Gezien hij haar niet vlakaf durft te zeggen dat hij een punt achter hun relatie wil zetten, maakt Chandler zijn vriendin Janice wijs dat hij naar Yemen moet verhuizen. Hij koopt niet alleen een vliegtuigticket dat hij eigenlijk niet nodig heeft, maar omdat Janice weigert te vertrekken voor ze hem ziet opstappen, vliegt hij écht naar Jemen.

3. De meisjes hangen rond in bruidsjurken

Wanneer Rachel liefdesverdriet heeft, krijgt Phoebe een ‘geweldig idee’ om haar op te vrolijken. Rachel, Phoebe en Monica trekken allemaal een bruidsjurk aan, om daarin gewoon naar tv te kijken. Raar maar waar: Rachel wordt er wel degelijk goedgezind van. Het wordt alleen vervelend wanneer er iemand op de deur klopt, en Rachel geen andere keuze heeft dan open te doen in haar vreemde outfit...

4. Phoebe denkt dat ze kan zingen

One-hit-wonder Phoebe slaagt erin om haar bekende single ‘Smelly Cat’ te laten uitbrengen op cd. Met bijhorende videoclip natuurlijk. Er is echter één klein probleempje: Phoebe kan helemaal niet goed zingen. Zo komt het dan ook dat ze wel in de clip te zien is, maar niet te horen. Het nummer werd duidelijk door iemand anders ingezongen. Haar vrienden hebben dat meteen door, maar de goedgelovige Phoebe is onder de indruk van haar eigen zangtalent: “Wauw, ik heb mezelf nog nooit horen zingen! Nu kan ik horen wat jullie horen...”

5. Joey spreekt Frans

Waarschijnlijk één van de meest herbekeken fragmenten uit de geschiedenis van ‘Friends', maar het blijft dan ook hilarisch. In ‘The One Where Joey Speaks French’, zegt de titel het zelf al: Joey probeert Frans te leren voor één van zijn rollen, maar bakt er werkelijk niets van. Dat tot grote ergernis van Phoebe, die hem het vak probeert te leren. Slechts één zinnetje probeert ze de hele aflevering lang in zijn hoofd te krijgen, maar Joey slaagt er alleen in om onzin uit te kramen... Het spreekt dan ook voor zich dat hij de rol - zoals gewoonlijk - niet te pakken krijgt.

6. Rachels dessert smaakt naar voeten

Niemand wil de gevoelens van Rachel kwetsen, maar feit is dat ze niet kan koken. Wanneer ze een ‘traditionele Engelse trifle' maakt - met slagroom én vlees - voelen haar vrienden zich dus verplicht om het toetje volledig op te eten en nog te doen alsof ze het lekker vinden ook. Dat blijkt niet gemakkelijk, want, zoals Ross het zegt: “Dit smaakt naar voeten!”

7. “We were on a break”

Het is dé meest legendarische uitspraak uit heel de serie, je vindt ze op magneten, T-shirts en spandoeken: “We were on a break”. Ross heeft nooit mogen vergeten dat hij Rachel bedroog toen ze ruzie hadden. Volgens hem ging het echter om een pauze in hun relatie, en had hij dus wel het recht om met iemand anders naar bed te gaan. Het argument bleef seizoenen lang naslepen tussen de twee, zelfs toen ze uiteindelijk weer gelukkig samen waren.

8. Phoebe betrapt Chandler en Monica op heterdaad

Monica en Chandler deden hun uiterste best om hun relatie geheim te houden, maar slaagden daar helaas niet in. Het duurde niet lang eer Joey alles doorhad, en ook Rachel kwam en via via achter. Phoebe ontdekte hun verhouding echter op een wel héél ongemakkelijk moment. Tijdens een bezoekje aan het nieuwe appartement van Ross, ontdekte ze dat ze Monica en Chandler kon zien aan de overkant van de straat. Zij waren echter nét bijzondere activiteiten aan het uitvoeren. Phoebe, die haar emoties amper de baas kan, ziet zichzelf gedwongen om het hele tafereel te verbergen voor Ross.

9. Roteren!

Wanneer Ross een nieuwe sofa aanschaft, realiseert hij zich veel te laat dat hij geen idee heeft hoe hij het meubelstuk naar boven moet krijgen. Hij schakelt Rachel en Chandler in om hem te helpen, maar ook dat levert weinig op. Ross dacht het helemaal uitgeklaard te hebben, hij tekende zelfs een plannetje om zijn maten te tonen hoe ze het zouden doen. Maar hoe vaak hij ook “roteren!” schreeuwt, de bank kwomt gewoon vast te zitten in de traphal. Om het helemaal af te maken, probeert hij het vernielde meubelstuk terug te brengen naar de winkel.

10. Ross speelt doedelzak

Ross denkt het perfecte huwelijkscadeau gevonden te hebben zijn zus Monica, die gaat trouwens met Chandler. Chandlers familie is half Schots, dus Ross is van plan om een liedje te spelen op zijn doedelzak. Probleem: hij klinkt volgens Chandler als ‘een parade van stervende katten’. Monica en Chandler proberen een manier te vinden om Ross te vertellen dat hij niét mag optreden tijdens hun huwelijk, maar die laatste houdt voet bij stuk en is vastbaren om te bewijzen dat hij het wel kan... Let vooral op Rachel, die zelfs tijdens de uitgezonden take haar lach met moeite kan inhouden.

11. Chandler en Joey adopteren een kuikentje

Chandler en Joey zijn beste maatjes en wonen samen in één appartement. Op een dag brengt Joey een kuikentje mee naar huis, en de jongens besluiten om het op te voeden, nadat Phoebe hen duidelijk maakt dat zo’n beestjes veel verzorging nodig hebben. Het duurt niet lang eer de twee maten ruzie maken zoals een getrouwd koppel: wie blijft thuis bij het kuiken? Mag Joey nog wel uitgaan? Ze besluiten om het diertje terug te brengen naar de opvang, maar daar willen ze het niet meer. Een asiel leek Chandler ook geen optie, gezien ze de dieren daar laten inslapen. Ze houden hun kuikentje dus. Oh ja, en ze hebben er ook opeens een eend bij, gezien Chandler op zijn eentje besliste om nog een ander beest te redden uit het asiel.

12. Ross zegt de verkeerde naam tijdens zijn huwelijk

De horror: een verkeerde naam zeggen tijdens je eigen huwelijksceremonie. Het overkwam Ross, die dacht dat hij de liefde gevonden had bij zijn Emily. Maar dat draaide wel even anders uit. In plaats van “ik neem jou Emily”, zei hij de naam van zijn oude vlam, Rachel. Die laatste vond dat hoopgevend, want stiekem was zij ook nog verliefd op Ross. Het huwelijk gaat door, maar vervalt al meteen in ruzie, en eindigt uiteindelijk in een scheiding.