21 kilo lichter: Jan Van Looveren onherkenbaar in 'Zonen van Van As' (en de reeks krijgt versterking)

07 februari 2018

Bron: VTM 0 TV De nv Van As begint op woensdag 7 februari aan een nieuw werkjaar. Dan gaat seizoen 4 van de succesvolle comedy van start. We krijgen een nieuw gezicht te zien, maar ook heel wat bekenden. Zoals Jan van Looveren, die een opmerkelijke transformatie achter de rug heeft.

In aflevering 1 meldt nieuwkomer Dimitri, gespeeld door Sid Van Oerle (bekend als Kobe uit Thuis, red), zich als arbeider aan bij Van As. Dimitri is de zoon van Victor Brepols (Dirk van Dyck) en net afgestudeerd. Zijn vader hoopt dat een job bij de afbraakfirma van Dimitri een echte man zal maken, maar zijn rechtlijnige principes botsen al snel op het gefoefel en de bedrijfscultuur bij Van As.

Later in aflevering drie van dit seizoen komt ook Zjang in dienst, gespeeld door Sam Louwyck. Louwyck is een van de zeldzame Vlaamse acteurs die meer in het buitenland werken. Zo stond hij twee jaar geleden nog tegenover de Italiaanse superster Monica Belluci, een avontuur dat hem samen met haar op de rode loper van het Filmfestival van Cannes deed belanden. Andere opvallende rollen speelde hij in Cargo, Eigen Kweek en Rundskop. Halverwege seizoen 4 keert ook kleinzoon Kevin Van As (Jonas van Geel) terug uit Australië, maar hij is niet echt veranderd en start al snel zijn eigen louche zaakjes.

De rol van Maaike Cafmeyer wordt dan weer uitgebreid. Zij dook midden vorig seizoen voor het eerst op als Belinda, de ex van Zjempie (Peter Van den Eede), en Belinda is er om te blijven. Linde (Rilke Eyckermans) weet Dick (Ben Segers) helemaal rond haar vinger te draaien, Belinda wil een man en Rita (Els Béatse) staat op haar strepen na alweer een flater van Eddy Van As (Jan Van Looveren). Zelfs Frakke (Carry Goossens) gaat op zoek naar een lief.

Jan van Looveren is de afgelopen maanden overigens veel vermagerd. Zijn transformatie is ook duidelijk te zien in beeld. "De voorbije negen maanden ben ik daarvoor 11 kilo afgevallen. Ten opzichte van mijn zwaarste periode weeg ik zelfs 21 kilo minder", zei Jan daar al eerder over.

De eerste aflevering van 'De Zonen van Van As' zie je vanavond op VTM.