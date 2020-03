20 verschillende kapsels, 70 uur televisie en 120 panelleden: ‘Beste Kijkers’ viert 75ste aflevering SDE

11 maart 2020

12u00

Bron: VTM 0 TV Vanavond viert ‘Beste Kijkers’ feest, want dan wordt de 75ste aflevering van het VTM-programma uitgezonden. Tijd om enkele weetjes op een rijtje te zetten.

1. In totaal zijn er al acht seizoenen gemaakt van het komische programma met presentatrice Nathalie Meskens, goed voor bijna 70 uren aan televisie. Dat staat gelijk aan 4.125 minuten en 247.500 seconden.

2. In ‘Beste Kijkers’ zaten al meer dan 120 panelleden: acteurs, presentatoren, sportpersoonlijkheden, komieken, zangers, schrijvers, radio-dj’s,... Toch speelden ook meer dan 150 onbekende studiogasten een rol tijdens een ronde.

3. Nathalie Meskens presenteert het programma al acht seizoenen. In die periode had ze al 20 verschillende kapsels en droeg ze meer dan 230 verschillende outfits.

4. In totaal maakten 4 captains hun opwachting in de show: Ruth Beeckmans, Jens Dendoncker, Sven De Ridder en Tine Embrechts. Die twee laatste captains waren in meer dan 45 afleveringen te zien.

5. Uiteraard moeten er ook dingen verteld worden. Nathalie gebruikte daarom in totaal zo'n 1.100 pagina’s aan presentatieteksten.

6. Het decor van ‘Beste Kijkers’ is al 5 keer in een ander jasje gestoken. Naast 43 schermen hebben ook een tiental design-sanseveria’s lange tijd een centrale plaats gekregen. En in die decors zijn meer dan 3.750 filmpjes getoond, ongeveer 50 clips per aflevering.

7. Bij een spelshow horen ook prijzen. In totaal werden er al 75 prijzen uitgedeeld: van een paperclip in hartjesvorm tot een verstuiver met urine van een puma en van isolatiebuizen tot een simpele pot choco.

8. Er werden meer dan 20 verschillende rondes gespeeld. Van ‘Wat Is Het Nieuws?’ tot ‘Waar Kijken Ze Naar?’ en van ‘M/V/X Van De Week’ tot ‘Wie Van De Drie?’.

9. Nathalie en haar panelleden maakten meer dan 50 sprongen terug in de tijd. In de rondes ‘Waar Is De Tijd?’ en ‘Je Herbeleeft Het Hier’ doken ze in het rijkgevulde VTM-archief.

10. Meer dan 100 bekende Vlamingen hebben met hun gezin in de ronde ‘Waar Kijken Ze Naar?’ gekeken naar verschillende televisieprogramma’s.

De feest-aflevering van ‘Beste Kijkers’ wordt vanavond om 21.10 uur uitgezonden op VTM. Nathalie viert niet alleen; ook Lotte Vanwezemael, Sieg De Doncker, Jens Dendoncker en Gunter Lamoot blazen de 75 kaarsjes mee uit.