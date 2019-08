20 jaar na 'Sterren en Kometen' zien we Luk Alloo in '(h)ALLOOMEDIA' Redactie

19 augustus 2019

00u00 0 TV Twintig jaar na het succes van 'Sterren en Kometen' komt Luk Alloo opnieuw met een mediaprogramma. In '(h)ALLOOMEDIA' zal hij, geheel op eigen wijze, berichten over de handel en wandel van Vlaamse vedetten.

"Vertel het niet aan de bazen, maar ik doe het puur voor mijn persoonlijk amusement", zegt Alloo. Met 'Sterren en Kometen', dat van 1998 tot 2001 liep, blies hij een frisse wind door de Vlaamse showbizz. Van zangers en topsporters tot politici, niemand was veilig voor de vliegende reporter van 'TV6'. '(h)ALLOOMEDIA' wordt geen opgefriste versie van 'Sterren en Kometen'. "We zijn twintig jaar verder. Maar er worden nog altijd veel boeken, films en cd's uitgebracht, er worden gedurende lange tijd regeringen gevormd... Kortom, ik kan me volledig uitleven." '(h)ALLOOMEDIA' is vanaf september te zien op VTM.