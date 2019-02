20 jaar na ‘Slisse & Cesar’: dit is er gebeurd met Melanie, de facteur, Valerie en de rest TDS

02 februari 2019

08u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV ‘Slisse & Cesar’ was van 1996 tot 1999 één van de succesprogramma’s van VTM. De laatste aflevering van de Vlaamse komische reeks die 78 afleveringen lang liep werd intussen exact twintig jaar geleden uitgezonden. Maar hoe is het de acteurs na die finale aflevering eigenlijk vergaan? Wij gingen het na.

In ‘Slisse & Cesar’ stond de vriendschap tussen de rijke verzekeringsmakelaar Slisse en de eerder simpele Cesar centraal. Ook Slisses vrouw Melanie, zijn kinderen Rik, Jan en Tinneke en ‘de facteur’, de vriend aan huis die steeds om een glaasje jenever kwam bedelen, maakten week na week het mooie weer in de reeks. En er is trouwens goed nieuws voor de fans, want een aantal uitzendingen zijn op dit moment te herbekijken via de VTM-website.

Sander Slisse: gespeeld door Walter Rits (overleden)

Walter Rits kroop in de reeks in de huid van Sander Slisse. In de allereerste aflevering zagen we hoe hij met zijn vrouw Melanie en zijn kinderen Tinneke, Rik en Jan naar een nieuwe, luxueuze villa in Mortsel verhuisde. In de reeks viel hij bovendien op door zijn sappige uitspraken en blikken naar Melanie.

Walter overleed op kerstdag 2002 in het Middelheimziekenhuis van Antwerpen aan de gevolgen van een hersenbloeding. Honderden vrienden, collega’s, kijkers én de cast van de VTM-reeks hebben afscheid genomen. “Een toffe mens, aimabel, erudiet en altijd gevat. We dragen je verder mee in ons hart, Walter. En zolang dat blijft kloppen, ‘snap ik het plaatje’. Tot ooit, want je weet maar nooit.” Na de plechtigheid werd het stoffelijk overschot van Walter Rits bijgezet op de stedelijke begraafplaats van Herentals.

Cesar: gespeeld door Walter Smits (71)

Na jaren van afwezigheid komen Sander en Cesar elkaar weer tegen in de reeks. Cesar is arm en woont in de buurt van Sanders nieuwe huis. Kijkers zullen zich ongetwijfeld herinneren hoe Cesar steeds een droog antwoord klaar had wanneer Sander hem een vraag wou stellen. “Weette gij het Slisse? Waarom vraagde het dan?”

De rol werd vertolkt door de Mechelse acteur Walter Smits, die al zijn hele leven op de planken staat. Hij speelde theater en dook regelmatig op in kleine en grote rollen voor tv-series als ‘2 Straten verder’, ‘Spoed’, ‘Quiz Me Quick’ en ‘Aspe’. Maar zijn rol in ‘Slisse & Cesar’ blijft zijn meest kenmerkende. Sinds zijn pensioen is Walter tijdens de zomermaanden ook aan de slag als schipper/gids in Mechelen, waar hij toeristische vaartochten op de Dijle uitvoert.

Melanie Slisse: gespeeld door Liliane Dorekens (68)

Een bazige huisvrouw, zo kon Melanie het beste omschreven worden. Ze werd in de reeks geplaagd door migraine, en liet dat ook luidkeels weten aan Slisse. Ook haar honger naar status liet de kijker niet onberoerd: Melanie voelde zich geregeld beter dan de anderen en was erg belust op geld en rijkdom.

Het was actrice Liliane Dorekens die haar personage zoveel leven kon inblazen. Leuk detail: toen zij in 1972 afstudeerde aan de Studio Herman Teirlinck was zij bij de allereerste lichting van haar opleiding. Naast haar rol in ‘Slisse & Cesar’ speelde ze nog in enkele televisiefilms en series, zoals in ‘Familie’, ‘Thuis’, en ‘Verschoten & Zoon’. In het najaar van 2011 was ze voor het laatst te zien in de musical ‘Fiddler on the Roof’, waar ze als personage Yenthe naast Lucas Van den Eynde stond.

Rik Slisse: gespeeld door Jesse Van Gansen

Rik was in de reeks beroepsmilitair en de oudste zoon van de familie Slisse. Hij zag er geen graten in om af en toe de lakens te delen met de wulpse Rosse Rita (gespeeld door Annemarie Picard, red.). Het was acteur Jesse Van Gansen die in zijn huid kroop. Het werd de meest herkenbare rol uit zijn carrière. Jesse Van Gansen zong daarnaast ook in de Soapband. Als muziekgroep trokken acteurs tijdens de zomermaanden op tournee. Dieter Troubleyn was de frontman van die band. Sinds zijn rol in de reeks lijkt Jesse Van Gansen compleet van de radar te zijn verdwenen. Hij dook niet meer op in de media en acteerde niet meer. Vandaag zou hij aan de slag zijn als accountmanager.

Jan Slisse: gespeeld door Hugo Vanden Bremt (51)

In de reeks kregen de kijkers te zien hoe Jan er alles aan deed een diploma voor kok in de wacht te slepen. Hij was de jongste zoon van Slisse en Melanie. De rol werd vertolkt door Hugo Vanden Bremt en het werd zijn meest bekende. Daarna speelde hij nog gastrollen in ‘Spoed’, ‘Verschoten & Zoon’, ‘Parts of the Family’, ‘Vacuum Killer’, en Purgatory. Zijn laatse rol dateert van 2013, in ‘Todeloo’. Vandaag geeft Hugo vooral bedrijfspresentaties in drie talen.

Tinneke Slisse: Jaela Cole (45)

Tinneke kreeg één van de hoofdrollen en heeft in alle 78 afleveringen meegespeeld. Tinneke was de oudste dochter van het gezin Slisse en werkte als winkelbediende. Later in de serie kondigde ze ook aan dat ze zwanger was. Actrice Jaela Cole werd door deze rol bekend. Ze speelde daarna nog verschillende andere rollen in bekende tv-series, zoals ‘Het Geslacht De Pauw’, ‘Kinderen van Dewindt’, ‘Windkracht 10: Koksijde Rescue’, ‘Flikken’, ‘Vermist’, ‘Zone Stad’ en ‘Familie’. Daarnaast speelt en schrijft ze diverse theaterrollen.

Joe Flour: gespeeld door Koen De Ruyck

Ook Joe was een kenmerkend personage. Hij was de wederhelft Tinneke en werkte voor een telefoonbedrijf. Hij was tevens van goeden huize: Joe zijn vader was ingenieur en dus schatrijk. Joe was stikjaloers, maar ook steeds zeer bang. Bovendien smulden de kijkers van zijn Frans-Vlaams accent.

De rol was weggelegd voor acteur Koen De Ruyck, die in Gent woont. De Ruyck is daarnaast ook regisseur. Hij dook na zijn rol in ‘Slisse & Cesar’ nog op in reeksen als ‘Coppers’, ‘De Ridder’, en ‘Vermist’. Koen scoorde ook 12 afleveringen lang een rol in ‘Familie’. En ook vandaag de dag is hij nog steeds aan de slag als acteur: binnenkort duikt hij op in ‘Grenslanders’, een Vlaams-Nederlandse thrillerreeks die nog moet verschijnen.

Valerie: gespeeld door Nicole Lauwaert (68)

Valerie was één van de meest iconische typetjes uit de reeks. Ze was voor de verhuis van Sander en Melanie al 20 jaar lang de huishoudster van de familie en ging ook in de nieuwe villa aan de slag. Valerie was eeuwig vrijgezel en woonde zelfs nog bij haar oude moeder in. Het personage werd gespeeld door Nicole Lauwaert en dat was meteen ook haar bekendste rol. Ze speelde in 2009 nog een gastrol in ‘Aspe’ en acteerde voor het gezelschap Noordteater in Antwerpen. Vandaag de dag probeert ze ook naam te maken als kunstenares.

‘De facteur’: gespeeld door Bruno Schevernels (76)

“Amai, mijn klak!” Het moeten zowat de meest gebruikte woorden van ‘de facteur’ zijn geweest. De postbode kwam met de regelmaat van een klok langs om een borreltje te drinken. Hij was in de reeks getrouwd met Sophia. Acteur Bruno Schevernels, die destijds bekend werd als omroeper voor de BRT, nam de rol voor zijn rekening. Hij was daarnaast docent aan de Kunsthumaniora Brussel, de hoofdstedelijke muziekschool, het Koninklijk Conservatorium Brussel en de Erasmushogeschool Brussel. Schevernels kwam bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 in Antwerpen op voor de N-VA.