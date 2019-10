20 jaar na ‘Flikken’: zo gaat het nu met de acteurs uit de reeks TDS

17 oktober 2019

12u00 12 TV Het is amper te geloven, maar het is inmiddels al 20 jaar geleden dat de eerste aflevering van ‘Flikken’ werd uitgezonden. In die tijd kroop iedereen op zondagavond voor de televisie om niets te moeten missen van de avonturen van Britt, Raymond, Pasmans en co. De populaire politieserie liep van 1999 tot 2009, maar hoe is het de acteurs eigenlijk vergaan na de uitzendingen op tv ?

Andrea Croonenberghs - speurder Britt in ‘Flikken’

Voor Andrea Croonenberghs betekende het einde van ‘Flikken’ het begin van haar langgerekte afscheid van de VRT. Nochtans besliste ze destijds zélf om eruit te stappen. “Voor een programma dat uiteindelijk niet heeft gemarcheerd: ‘SAM’”, zei ze daar later over. “Achteraf bekeken is het spijtig dat ik ‘Flikken’ dáárvoor heb verlaten. Maar andere acteurs hadden mijn plaats ingenomen en opgestaan is plaats vergaan.”

Andrea runt nu een ‘bed and breakfast’ en ontwerpt meubels, waarmee ze onder andere op designbeurzen staat. In januari 2018 maakte ze daarnaast haar opwachting in ‘Familie’. Voor een gastrol kroop ze toen in de huid van femme fatale Griet Macharis, een klassevolle en ondernemende model scout die op een mode-event kennismaakt met Guido Van den Bossche. Een terugkeer van ‘Flikken’, 20 jaar na datum, daar zegt ze geen nee tegen. “Ik zou dat tof vinden, absoluut. Ik heb het altijd heel graag gedaan”, klonk het eerder.

Joke Devynck - rebelse agente Tony in ‘Flikken’

Joke Devynck speelde in ‘Flikken’ één van de hoofdrollen. Toch stapte ze in 2001 uit de succesrijke televisieserie. Vanaf seizoen 4 was nam Devynck niet langer de rol van de rebelse Tony op zich. “Ik stop niet uit onvrede met de reeks of met de makers maar de drang naar het theater begint opnieuw te kriebelen”, aldus Joke toen. “Ik heb de rol van Tony graag gespeeld, ik stond er wel even versteld van hoe je als actrice in een televisieserie iets kan losmaken als rolmodel. Hoe vooral jonge meisjes opkijken naar de rebelse Tony. Zolang hen dat blij en positief maakt heb ik daar geen last mee.”

Na ‘Flikken’ werd het een tijdje stiller rond Joke, enkele tv-optredens uitgezonderd. In 2005 was ze weer te zien: ze had een rol te pakken in ‘Buitenspel’, een film van Jan Verheyen. Vanaf dan werd ze een vaste waarde in het tv-landschap: er was de ‘Vermist’, ‘Het goddelijke monster’, ‘Aspe’, ‘Sara’, ‘De Rodenburgs’, ‘Witse’, ‘Professor T.’, ‘Gent West’ en meer.

Cahit Ölmez - motoragent Sellatin in ‘Flikken’

Het personage van ‘zwaantje’ Selattin was destijds een baanbrekende rol voor de Nederlandse acteur Cahit Ölmez (55). Hij raakte zodanig verknocht aan Gent, dat hij er na z’n afscheid aan de reeks even een pitabar uitbaatte. Enkele jaren later keerde hij alsnog terug naar Nederland, waar hij een succesvolle carrière uitbouwde met rollen in verschillende grote tv-­series en films.

Mark Tijsmans - agent Pasmans in ‘Flikken’

Om in de huid van de ambitieuze Wilfried Pasmans te kunnen kruipen, gaf Mark destijds z’n vaste rol in ‘Thuis’ op. Maar daar heeft hij geen spijt van. “Het was zalig werken. We waren ook immens populair. Nu wordt er enthousiast gedaan over fandagen waar 5.000 mensen opdagen. Wij kregen 100.000 man op de been in Gent. Onwaarschijnlijk.”

Met z’n collega’s van toen heeft Mark, nu een succesvolle jeugdauteur, amper contact. Alleen met Ludo Hellinx werkte hij later nog samen. “Dat ik Andrea Croonenberghs en Jo De Meyere nog zelden zie, is jammer. Maar misschien is een nieuwe reeks van ‘Flikken’ wel een idee? Politieseries, de mensen blijven daarin geïnteresseerd. Ik zeg alleszins ­meteen ‘ja’!”

Ludo Hellinx - agent Raymond in ‘Flikken’

Ze waren een onafscheidelijk duo als Raymond en Pasmans in Flikken. Maar in 2009 zat hun carrière er plots op. “Schandalig hoe de VRT ons heeft laten vallen!” zei Ludo Hellinx (62) later woedend in een interview met Dag Allemaal. “Ik snapte dat niet. Het liep nog zo goed. Maar ach, alles had te maken met bepaalde ‘machinaties’ bij de VRT. Weet je wat wringt? Mark en ik speelden tien jaar in ‘Flikken’, maar het einde van de reeks was ook het einde van onze carrière bij de openbare omroep. Ik weet nog altijd niet waarom.”

Hellinx speelde nog gastrollen in reeksen als ‘Hallo België!’, ‘Windkracht 10', ‘LouisLouise’ en ‘De Rodenburgs’. In 2003 kreeg hij een vaste gastrol als militair Senne Stevens in ‘F.C. De Kampioenen’. Sinds november 2012 strikte hij een dagelijkse rol in ‘Familie’. Hij staat ook regelmatig op de planken van het theater: in 2007 vertolkte hij de rol van Marcel Kiekeboe in ‘Baas boven baas’. In het najaar van 2009 speelde hij circusdirecteur in de Studio 100-productie ‘Dobus’.

Veerle Malschaert - Carla in ‘Flikken’

Veel kijkers van de politieserie kennen haar vooral van haar brave personage aan de Gentse politiebalie, een rol die ze acht jaar lang heeft gespeeld. Ze werd ook wel ‘de rosse’ genoemd of ‘het lief van Raymond’. Veerle werd later nog lang op straat aangesproken met ‘Carla’ door haar rol.

Ze bleef later niet stilzitten: ze besloot om met eigen humorprogramma’s de hort op te gaan. Ze deed ook mee aan de Comedy Casino Cup van Canvas en haalde daar in 2007 de finale. iIn 2008 stak ze dan het vuur aan de lont met haar eerste show. Daarmee oogstte ze lovende kritieken en sindsdien ontpopte ze zich tot een ware stand up comedian. Ze haalde ook nog verschillende gastrollen in tv-series en film binnen. In 2016 speelde ze mee in ‘Everybody Happy’, de film van Nic Balthazar.