20 jaar na de reeks op Ketnet: ‘W817' krijgt eigen bioscoopfilm TDS

04 maart 2019

13u20

Ketnetreeks 'W817' is voor velen een brokje pure nostalgie. De avonturen van Zoë, Steve, Tom, Akke, Birgit, Carlo en Jasmijn in het studentenhuis lieten de kijkers niet onberoerd. Er is nu goed nieuws voor alle fans: er is een langspeelfilm in de bioscoop op komst. Dat verklapte acteur Danny Timmermans - die Tom De Rijcke speelde in de reeks - zelf in de podcast van Radio 2-stem Harald Scheerlinck.

Voor wie nu al staat te popelen: de film vertelt het vervolg op de reeks, nu 20 jaar later. “We gaan niet plots doen alsof er niets gebeurd is terwijl we er allemaal een stuk ouder uitzien”, aldus Timmermans. “Het idee is ontstaan toen we vorig jaar voor 20 jaar Ketnet samen mochten optreden in het Sportpaleis. Dat was een fantastische belevenis. De acteurs zagen elkaar plots terug en die energiegolf van een zaal van 18.000 mensen, dat is geweldig”.

“Veel jongeren van toen hebben intussen kinderen die zelf naar de heruitzendingen kijken. We vonden dat we daar iets mee moesten doen”, gaat hij verder. “Het is beslist: we gaan een film maken met zoveel mogelijk mensen van de ploeg van toen. De hele cast, maar ook dezelfde regisseur en dezelfde schrijvers.”

Als alles volgens plan verloopt, verschijnt de film in 2020 in de zalen. ‘W817' liep van 1999 tot 2003, vijf seizoenen lang, op Ketnet. De volledige podcast met Danny Timmermans kan je hier beluisteren.