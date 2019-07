20 jaar na ‘Coyote Ugly’: zo gaat het nu met de cast TDS

19 juli 2019

14u00 1 TV Het is haast niet te geloven, maar het is intussen al bijna 20 jaar geleden dat ‘Coyote Ugly’ op de wereld werd losgelaten. De prent is voor veel filmfanaten een brokje pure nostalgie, en vanavond haalt VTM hem nog eens van onder het stof. Het ideale moment dus om na te gaan hoe het de cast van ‘Coyote Ugly’ na de opnames is vergaan.

Het verhaal van de sexy komedie moet intussen tot het collectieve geheugen behoren: Violet Sanford (Piper Perabo) verhuist naar New York in de hoop daar songwriter te worden. Maar in plaats van haar droom te verwezenlijken, raakt ze blut en wanhopig. Door een speling van het lot vindt ze een baantje als serveerster in de populairste nachtclub van New York. En zo begint het grote avontuur voor het plattelandsmeisje dat haar droom najaagt in de grote stad.

Piper Perabo

Sinds ze de ambitieuze zangeres Violet Sanford speelde in de film, ging de carrière van Piper Perabo in ups en downs. Met haar rol in ‘The Prestige’ in 2005 bereikte ze een hoogtepunt, maar door op te duiken in ‘Beverly Hills Chihuahua’ ging haar geloofwaardigheid als actrice omlaag. Ze acteert nog steeds, maar de laatste jaren wist ze enkel op te vallen door haar rollen in ‘Covert Affairs’, dat tussen 2010 en 2014 vijf seizoenen doorliep, en ‘Notorious’.

Adam Garcia

In de film kroop Adam Garcia in de huid van Violets love interest Kevin. Hij nam later rollen op zich in onder meer ‘Riding in Cars with Boys’ en ‘Confessions of a Teenage Drama Queen’. In het VK stond hij op de planken van de musical ‘Wicked’, en hij is ook bekend van zijn deelname als jurylid aan ‘Dancing with the Stars’ en ‘Got to Dance’.

Tyra Banks

Van supermodel naar actrice. In ‘Coyote Ugly’ was Tyra Banks te zien als Zoe. Tijdens de jaren na de release van de film wist Banks haar carrière enkel verder uit te bouwen: ze was te zien in ‘Halloween: Resurrection’ en ‘Glee’, kreeg haar eigen talkshow, en riep de razend populaire realityreeks ‘America’s Next Top Model’ in het leven. Daarnaast heeft ze ook haar cosmeticalijn en geeft ze les op Stanford University.

Maria Bello

Maria speelde Coyote-oprichtster Lil Lovell in de film. En ook na de film kon ze mooie rollen op haar palmares zetten: ze kreeg een rol in ‘Prime Suspect’, acteerde naast Hugh Jackman in ‘Prisoners’, en werd een vaste waarde bij de cast van het populaire ‘NCIS’.

Izabella Miko

Voor de Poolse Izabella betekende haar rol als Cammie haar debuut. Voor de film was ze nog aan de slag als danseres. Later wist ze haar beide talenten te combineren, en was ze te zien in films als ‘Save the Last Dance 2', ‘Step Up: All In’ en ‘Make Your Move 3D’. Daarnaast kan je haar gezicht ook herkennen uit de videoclips van ‘Mr Brightside’ en ‘Miss Atomic Bomb’, twee hits van The Killers.

Bridget Moynahan

Ook Bridget Moynahan was een model voor ze gecast werd in ‘Coyote Ugly’, waarin ze de rol van Rachel kreeg. Sinds dan heeft ze evenwel al naast de grootste namen uit Hollywood geacteerd: ze was naast Ben Affleck te zien in ‘The Sum of All Fears’, met Will Smith in ‘I, Robot’, met Nicolas Cage in ‘Lord of War’, en meer recent als vrouw van Keanu Reevesin ‘John Wick’ en ‘John Wick 2'.

John Goodman

John Goodman was al langer een bekende naam in Hollywood, voor hij werd gecast als vader van Violet. En ook daarna bleef hij de projecten opstapelen. Van ‘Argo’ over ‘Community’ tot ‘Damages’: de kans is klein dat je de acteur nog nooit aan het werk hebt gezien op het kleine scherm.

Melanie Lynskey

In de film moet Violet haar beste vriendin Gloria achterlaten om haar dromen na te jagen. Sinds Melanie Lynskey die rol voor haar rekening nam, dook ze al op in meer dan 50 producties. ‘Up in the Air’, ‘The Perks of Being a Wallflower’ of ‘Two and a Half Men’: Melanie deed het allemaal. tegenwoordig is ze ook te zien in de Netflix Originals ‘I Don’t Feel at Home in This World Anymore’ en ‘Girlboss’.

‘Coyote Ugly’, 21u35 op VTM of via VTM GO