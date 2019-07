2 jaar na datum: Netflix haalt zelfmoordscène uit ‘13 Reasons Why’ TK

16 juli 2019

10u05

Netflix heeft een zelfmoordscène uit het eerste seizoen van de populaire tienerserie '13 Reasons Why' geschrapt, twee jaar nadat de reeks gelanceerd werd. Aanleiding is de aanhoudende kritiek dat de serie, die draait om een meisje dat een einde aan haar leven maakte, voor meer zelfmoorden zou hebben gezorgd.

"Terwijl we ons voorbereiden op de start van het derde seizoen, zijn we ons bewust van het voortdurende debat rondom de serie. Op advies van medische experts, inclusief de Amerikaanse stichting voor zelfmoordpreventie, hebben we in overleg met bedenker Brian Yorkey en de producenten besloten om de scène waarin Hannah een einde aan haar leven maakt aan te passen", staat in een statement van streamingdienst Netflix.

Het gaat om een drie minuten lange scène uit de laatste aflevering van het eerste seizoen, waarin het hoofdpersonage (gespeeld door Katherine Langford) haar polsen doorsnijdt in bad. De serie, gebaseerd op het gelijknamige boek, vertelt het verhaal van Hannah die na jarenlange pesterijen besluit zelfmoord te plegen. Haar klasgenoten reageren geschokt en een aantal van hen worstelt met schuldgevoelens vanwege het deelnemen aan de pesterijen.

Waarschuwing

‘13 Reasons Why’ werd na haar lancering in 2017 een grote hit, met name onder jongeren. De serie, waaraan ook zangeres Selena Gomez meewerkte als uitvoerend producent, kreeg bovendien lovende recensies. Vanwege de kritiek op de gewelddadige scènes voegde Netflix al eerder een waarschuwing toe, voorafgaande aan het afspelen van de serie.

In april kwam het nieuws naar buiten dat jonge Amerikanen sinds de lancering van ‘13 Reasons Why’ vaker zelfmoord zouden hebben gepleegd. Volgens Amerikaans wetenschappelijk onderzoek is het aantal zelfmoorden onder jongeren tussen 10 en 17 jaar in april 2017 met bijna 30 procent gestegen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.