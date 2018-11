180 keer ‘Rijker Dan Je Denkt’: horloge gekocht voor 10 euro blijkt heel wat meer waard MVO

28 november 2018

00u00 0 TV Elke Op De Beeck, expert horlogerie, kreeg gisteren in 'Rijker dan je denkt?' een gouden zakhorloge in handen. "Gekocht op de rommelmarkt voor 10 euro", zei de piepjonge eigenaar. Het bleek een gouden koopje te zijn, want het kleinood was 1.800 euro waard.

Het gouden horloge was niet de enige grote schat van gisteravond. Een oude vrouw kwam opdraven met een muntencollectie van 71 stukken, die haar overleden echtgenoot haar naliet. "In al mijn jaren als schatter voor dit programma heb ik nog nooit iemand zoiets weten meebrengen", viel expert Bart Van Acker uit de lucht. De collectie had een waarde van 14.000 euro!