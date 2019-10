18-jarige Gloria volgt Charlotte Leysen op als Ketnet-wrapper KD

18 oktober 2019

Vanavond stemden de Ketnet-kijkers op hun favoriete kandidaat-wrapper. Na vier weken in het Ketkot, werd Gloria Monserez (18) verkozen als opvolger van Charlotte Leysen. Zij werd acht jaar geleden via dezelfde wedstrijd bij Ketnet gelanceerd. In juni kondigde ze haar afscheid aan.

Gloria is 18 jaar en studeert grafische vorming aan het KASK in Antwerpen. Ze is één van de ‘Helden’ van Ketnet en woont op een boot. Gloria haalde het in de finale van Tineke, die de wedstrijd als eerste van de drie moest verlaten, en Aaron. Hij was reeds op Ketnet te zien als Robin in de reeks ‘4eVeR’, speelde de hoofdrol in ‘Ketnet Musical: Kadanza’ en is lid van de nieuwe boysband BOBBY, die werd opgericht door het productiehuis van Niels Destadsbader en Miguel Wiels. In de wedstrijd moest hij in Gloria zijn meerdere erkennen. Zij wist meer stemmen te verzamelen.