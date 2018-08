16-jarige Lucas is jongste baktalent in 'Bake Off': "Onderschat mij niet, ik bak al meer dan 11 jaar" JOBG

09 augustus 2018

00u00 0 TV Wim Opbrouck gaat binnenkort opnieuw naar de beste hobbybakker van Vlaanderen op zoek. En dat zou weleens de 16-jarige Lucas Maes kunnen zijn. De jongste deelnemer ooit aan 'Bake Off' wereldwijd, maar met zijn 11 jaar ervaring niét te onderschatten. "Mij betuttelen als de schattigste moet écht niet", zegt hij. "Ik werd jarenlang gepest, ik sta megasterk in mijn schoenen nu."

Lucas mag dan wel de jongste uit de groep van 10 thuisbakkers zijn, weinig concurrenten kunnen op tegen zijn 11 jaar aan bakervaring. Vanaf zijn vijfde staat de student sporthumaniora al in de keuken. "Eigenlijk bak ik al sinds mijn vierde. Ik heb mij ingeschreven voor 'Bake Off' toen ik 15 was", lacht hij. Zijn vader runt een brasserie in Blankenberge. "Als kind raakte ik gefascineerd door de geur van pannenkoeken in papa's keuken. De eerste keer dat ik ze eens mocht helpen maken, kreeg ik de bakmicrobe meteen te pakken. Ik ben boeken beginnen te lezen, kookprogramma's gaan volgen en werkte tijdens vakanties mee in de zaak." Eerst nog onschuldig, maar sinds vorig jaar werkt hij er als student. "Ik sta ondertussen in de keuken waar ik papa bijsta aan het fornuis. Ik kook 's avonds voor mijn ouders. Ik heb het familierecept van de pannenkoeken verbeterd én ik bak zeker zo'n 20 uur per week", lacht Lucas. "Ik streef mijn droom om ooit een sterrenzaak te kunnen openen heel hard na. Ik wil zoveel mogelijk ervaring opdoen nu. Ook op televisievlak, want dat interesseert me enorm. Daarom dat ik mij ook ingeschreven heb voor 'Bake Off'. Maar ook omdat je in dat programma volledig jezelf kan en mag zijn."

Anders dan de rest

