12 landen, 352 adresjes, 2.000 tassen koffie: 9 jaar 'Met Vier in Bed' in cijfers TDS

10 juni 2018

10u00

Bron: VTM 0 TV 'Met Vier in Bed' start morgen, maandag, opnieuw op VTM. Deze zomer is het programma al toe aan zijn negende seizoen bij VTM. Wij goten de opvallendste cijfers van de voorbije jaren in een overzichtje.

31.140, zoveel bedjes waren er na 9 seizoenen te verdienen. Trouwe kijkers weten dat elke B&B beoordeeld wordt op vijf categorieën - de kamer, het ontbijt, de hygiëne, de activiteit en de gastvrijheid - en dat er per categorie een maximum van 5 bedjes te scoren valt. Dat is echter niet altijd zo geweest: in het derde seizoen werden de verblijven nog op 7 verschillende categorieën geëvalueerd. En voor wie zich de eerste twee seizoenen nog kan herinneren: toen werd de winnaar bepaald aan de hand van het bedrag dat de kandidaten aan de B&B wilden spenderen. Die som werd vergeleken met de reële vraagprijs en het verschil werd in een percentage gegoten.

Met Vier in Bed bezocht ondertussen al 12 vakantielanden. Op kop staan Spanje en Frankrijk, die elk al 12 keer in the picture werden gezet. Ook Nederland, Italië, Tsjechië, Zweden, Kroatië en Portugal kwamen al aan bod. Maar het programma reisde ook meermaals buiten Europa: naar Senegal, Zuid-Afrika, Thailand, en dit seizoen ook naar Marokko.

352 logeeradresjes zetten hun deuren al open voor 'Met Vier in Bed'. Niet alleen B&B’s, maar ook hotels, vakantiehuizen of speciale gastenverblijven. De meest originele waren een boot, een school, een luchtbel, een treinwagon en een honingraat. Dit seizoen komen er nog eens 44 nieuwe adressen aan bod.

Om aan al die gastenverblijven een bezoek te brengen, legde de crew van 'Met Vier in Bed' in totaal - heen en terug - zo’n 146.622 kilometer af. Dat is een hetzelfde als 3,66 keer rond de aarde gaan.

Er werden al meer dan 1000 koffiekoeken verorberd tijdens het ontbijt. Croissants, chocoladekoeken: ze gingen allemaal vlot naar binnen. Daarbij werden bovendien ook meer dan 2000 tassen koffie opgeslurpt!

Ondertussen zit het programma aan zo’n 13.860 minuten kijkplezier. Meer dan 200 uur dus.

'Met Vier In Bed', vanaf morgen 21u15 op VTM.