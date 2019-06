11-jarige jongen werd zwaar gepest omdat hij kanker had, nu krijgt hij Golden Buzzer in ‘America's Got Talent’ TDS

12 juni 2019

12u15

Bron: AGT 123 TV De 11-jarige Tyler Butler-Figueroa heeft het hart van alle kijkers én dat van de jury van ‘America’s Got Talent’ veroverd. De jonge knaap werd enkele jaren terug nog zwaar gepest door leeftijdgenoten, omdat hij werd getroffen door kanker. Om de moeilijke periode door te komen begon Tyler viool te spelen, en nu wou hij de jury graag laten zien wat hij al kan. Hij werd meteen beloond met een Golden Buzzer.

Dat Simon Cowell niet makkelijk te ontroeren is, weet intussen iedereen. Zijn vaak harde kritiek en meedogenloze opmerkingen als jurylid hebben hem in het verleden al heel wat gemene titels opgeleverd. Maar tijdens de laatste auditieronde van ‘America’s Got Talent’ wist de 11-jarige Tyler Butler-Figueroa letterlijk en figuurlijk een gevoelige snaar te raken.

Tyler kwam er dan ook bewijzen dat alles mogelijk is. Hoewel de jongen het enkele jaren terug nog zwaar te verduren kreeg omdat hij door chemotherapie zijn haren verloor en werd gepest, stond de jonge violist erop het beste van zichzelf te geven. “Als ik viool speel, dan helpt het mij om alle nare dingen te vergeten”, zei hij. “Ik wou gewoon niet ‘de jongen met kanker’ zijn. Dus ben ik nu ‘de jongen die viool speelt’.”

Veel tranen

Tyler bracht met zijn viool het toepasselijke nummer ‘Stronger’ van Kelly Clarkson. Simon Cowell was meteen onder de indruk. “Ik kan je één ding vertellen: de meeste mensen worden gepest omdat ze beter zijn dan zij die hen pesten. Ik vind dat je een ongelofelijk talent hebt, veel persoonlijkheid, en ik zou uit jouw naam iets willen zeggen tegen alle bullebakken”, aldus Simon, die het indrukwekkende optreden beloonde met een Golden Buzzer. Het gevolg liet zich al raden: de jonge violist, zijn entourage, de jury én het publiek in de zaal moesten hun tranen verbijten.