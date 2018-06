107 mannen en een tutu van 5 dollar: 20 jaar 'Sex and the City' in 20 cijfers TK

06 juni 2018

09u00

Vandaag is het dag op dag 20 jaar geleden dat de eerste aflevering van 'Sex and the City' op de buis kwam. De reeks is na twee decennia echter nog lang niet vergeten: het iconische viertal blijft tot de verbeelding spreken. Wij gieten een van de beroemdste series ooit speciaal voor deze verjaardag in 20 cijfers.

1. Iedereen kent de tutu die actrice Sarah Jessica Parker in de begingeneriek van 'Sex and the City' draagt. En dat terwijl het ding amper 5 dollar (zo'n 4 euro) heeft gekost - Patricia Field, de kostuumontwerpster, vond het rokje in een tweedehandswinkel. Momenteel hangt het kledingstuk ingelijst in het kantoor van producer Michael Patrick King.

2. Dat Carrie haar kleerkast enorm was, hoeven we u niet meer te vertellen. In al die afleveringen werd geen enkele outfit herhaald - afgezien van de bontjas uit de laatste aflevering - maar haar blonde lokken waren wel een vaste constante. En dat terwijl ze bijna bruine haren had: pas 24 uur voor de pilootaflevering werd opgenomen, werd beslist dat Carrie een blondine is.

3. 'Sex and the City' is gebaseerd op het gelijknamige boek van schrijfster Candice Bushnell. Die kreeg amper 60.000 dollar (zo'n 51.000 euro) voor de rechten op haar werk.

4. Er werden uiteindelijk 94 afleveringen gemaakt van de reeks. Later volgden nog twee bioscoopfilms.

5. Het vijfde seizoen had amper 8 afleveringen. Daar was een goede reden voor: Sarah Jessica Parker was toen zwanger en de makers konden haar babybuikje niet langer verstoppen.

6. Kim Catrall zal het personage van Samantha eeuwig met haar meedragen. Ze leefde zich helemaal in in haar rol: ze droeg àltijd hakken tijdens opnames, ook al kwamen haar benen niet in beeld. "Dat geeft me meer dat Samantha-gevoel", verklaarde ze. En dat terwijl ze de rol twee keer afsloeg vooraleer ze uiteindelijk toegaf.

7. Op liefde staat geen leeftijd: Carrie is tien jaar jonger dan Mr. Big (echte naam: John James Preston). Samantha was zelfs 15 jaar ouder dan haar vriend Smith Jerrod.

8. Carries appartement bevond zich op 245 East 73rd Street. Samantha woonde dan weer op 300 Gansevoort Street, Charlotte op 700 Park Avenue en Miranda op 331 West 78th Street. Je zal de woningen in kwestie echter nooit terugvinden, want het gaat om fictieve adressen.

9. In 2012 werd het appartement van Carrie verkocht voor 9,65 miljoen dollar (8,3 miljoen euro). Het gebouw staat ergens op Perry Street in Manhattan.

10. Elke week kopen zo'n 1.000 mensen een ticketje voor de officiële Sex and the City-tour.

11. In 2001 werd Sarah Jessica Parker naast actrice ook executive producer van de show. Daar kwam een flinke loonsverhoging bij kijken: ze verdiende vanaf toen maar liefst 3 miljoen dollar (2,6 miljoen euro) per aflevering.

12. Haar personage Carrie verdiende echter een stuk minder: op een bepaald moment zag de blondine zich genoodzaakt om geld te lenen van Charlotte omdat ze 40.000 dollar (34.000 euro!) had uitgegeven aan schoenen.

13. Ook een appartementje in Manhattan is absoluut niet goedkoop. Carrie betaalde aan het einde van de jaren '90 750 dollar per maand (642 euro) aan huur. Vandaag de dag zou dat 3.000 dollar (2600 euro) zijn.

14. Doorheen de serie stelde Carrie 92 vragen in haar column. De allerlaatste vraag werd gesteld in de aflevering waarin ze naar Parijs verhuist. "Is het tijd om te stoppen met twijfelen?", luidde het in de laatste column.

15. Actrice Sarah Jessica Parker liep tijdens opnamedagen vaak tot 18 uur per dag op torenhoge hakken

16. De vier dames hadden in totaal 107 verschillende vriendjes/seksuele partners.

17. De opnames van de allerlaatste aflevering werden op het nippertje afgerond: de laatste scène werd ingeblikt vier dagen voor HBO de finale uitzond.

18. In totaal keken 10,6 miljoen mensen naar de laatste aflevering.

19. Er werden ook heel wat awards gewonnen: Sex and the City won zeven van haar 54 Emmy Award-nominaties. Er werden ook acht Golden Globes gewonnen (van de 24 nominaties) en drie Screen Actors Guild Awards (van de 11 nominaties).

20. De twee bioscoopfilms werden minder gelauwerd, maar leverden toch nog een mooie duit op: ze waren goed voor een opbrengst van in totaal 710 miljoen dollar (608 miljoen euro).