103-jarige vertelt in 'Kinderen van de Holocaust': "Zelf mijn gezin op deportatietrein gezet"

28 april 2020

00u00 0 TV 75 jaar is het geleden dat de concentratiekampen bevrijd werden, maar de Holocaust laat nog steeds diepe sporen na. Nadat Canvas reeksen maakte over de kinderen van de collaboratie, het verzet en de kolonisatie, wordt nu het wellicht allerpijnlijkste onderwerp belicht.

Voor 'Kinderen van de Holocaust' kozen de makers voor getuigen van hoge leeftijd, die de ontbering en gruwel bewust hebben meegemaakt. Sommigen onder hen zijn gearresteerd tijdens de oorlog en weggevoerd naar onder meer Auschwitz, anderen zijn als kind moeten onderduiken. Het is de laatste generatie getuigen die nog uit eerste hand kan vertellen.

De oudste onder hen is Eva Fastag (103), die 23 was toen de oorlog uitbrak. Ze werd als één van de eersten opgepakt in Antwerpen, bij een actie in het station. Omdat ze Duits sprak en dactylo kende, werd ze door de Duitsers als secretaresse ingezet in het pas opgerichte verzamelkamp voor Joden in de Mechelse Dossinkazerne. "Ik werd door de SS verplicht te werken in Dossin en ik heb mijn ouders en broers mee op de trein gezet voor de deportatie", vertelt ze in een pakkende getuigenis. "Natuurlijk dachten we dat ze gingen terugkomen. Hoe kan een weldenkend mens zich nu inbeelden dat ze zouden worden vermoord? Ik denk er vaak aan... zes miljoen!"

'Kinderen van de Holocaust', 21.25 uur, Canvas