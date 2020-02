10 niet te missen series die je gratis kan bekijken op VTM GO

TV

Sinds april vorig jaar is bingewatchen een werkwoord dat niet langer exclusief is voorbehouden aan de Netflixen van deze wereld. Met de lancering van de online videodienst VTM GO kwam DPG Media met een prima (en gratis) alternatief op de proppen voor de Amerikaanse streaminggiganten. Bij VTM GO kan je terecht voor de betere Vlaamse, Amerikaanse én niet-Engelstalige tv-series.