10-jarig zangtalent verbluft in 'America's Got Talent': "Niemand gaat jou hierna nog pesten"

04 juni 2020

13u40

Als er één programma bekendstaat om het naar buiten brengen van verborgen talenten, is het wel 'America's Got Talent'. Zo wist ook de piepjonge Roberta Battaglia de jury te verbluffen met haar zangtalent. Het 10-jarige meisje ontroerde de jury met haar verhaal en kreeg een gouden buzzer.

De jonge Roberta kroop met een bang hartje het podium op en kon haar tranen bijna niet bedwingen. “Het was mijn grootste droom om hier te staan”, verbijt ze haar tranen. Juryleden Simon Cowell, Sofia Vergara, Heidi Klum en Howie Mandell zijn benieuwd naar wat het meisje te bieden heeft.

“Wat ga je vandaag voor ons doen?”, vragen ze. “Ik ga ‘Shallow’ van Lady Gaga en Bradley Cooper zingen.” Het hitnummer uit de film ‘A Star Is Born’ is niet voor iedereen weggelegd, en de vrees neemt het over van Battaglia. Na een slokje water en aanmoediging van de jury, laat ze haar stembanden horen.

Het publiek veert bijna direct recht uit z'n stoelen en de juryleden trekken grote ogen na het horen van het zangtalent van Roberta. Wanneer ze achteraf vertelt dat ze te maken krijgt met pesters, is Sofia Vergara zo geëmotioneerd dat ze naar de gouden buzzer grijpt. “Niemand gaat jou hierna nog pesten.” Daarmee mag de kleine superster meteen door naar de liveshows van het programma.