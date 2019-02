10 jaar ‘RuPaul's Drag Race’: de meest memorabele momenten uit de realityshow waar net geen doden vallen TDS

03 februari 2019

14u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw vierde de dragwereld zijn hoogdagen. Maar ook de laatste jaren wint de scene weer steeds meer aan populariteit. Mede dankzij de Amerikaanse wedstrijd ‘RuPaul’s Drag Race’, waarin gespierde kerels in wulpse diva’s veranderen. De reeks - bij ons te bekijken via Netflix - viert intussen al zijn tiende verjaardag en dus blazen wij mee kaarsjes uit. Dit zijn de meest onvergetelijke momenten uit ‘RuPaul’s Drag Race’.

Wie ‘RuPaul’s Drag Race’ wel eens heeft gezien, kent de fenomenale taferelen waar de kijkers aflevering na aflevering op getrakteerd worden. De reeks werd in het leven geroepen door RuPaul, een 58-jarige Amerikaanse dragqueen, model, acteur en presentator die van een ware sterrenstatus geniet. Hij begon in 2009 voor de Amerikaanse homozender Logo TV met zijn ‘Paul’s Drag Race’, een format dat je nog het beste kan omschrijven als een samensmelting van ‘America’s Next Top Model’ en ‘Project Runway’.

Niet minder dan 14 dragqueens strijden in de wedstrijd om de titel van America’s Drag Superstar. En niet onbelangrijk: de winnaar gaat ook naar huis met 100.000 dollar, omgerekend ruim 87.000 euro. Maar vergis je niet: met alleen een glitterjurk, een torenhoge pruik en een paar stiletto’s kom je er niet. De queens die naar het kroontje dingen, zijn dan ook bloedserieus en laten zich door niets of niemand tegenhouden.

De meest memorabele momenten uit de reeks:

De diskwalificatie van Willam

Toen in seizoen 4 bleek dat publieksfavoriet Willam gediskwalificeerd werd voor het breken van de regels van de wedstrijd, reageerden veel kijkers geshockt. Volgens RuPaul had Willam tijdens de opnamen een man ontvangen, maar dat heeft de dragqueen nooit bevestigd. De werkelijke reden van zijn vertrek werd nooit officieel opgehelderd. Voor Willam werd het wel een heftige uitzending, want daarnaast stond hij ook nog eens te braken op het podium.

De lugubere ‘dode’ look van Violet Chachki

In elke aflevering van de wedstrijd staat een thema centraal. Rond dat thema werken de dragqueens en op het einde van elke show bewijzen ze op de catwalk waarom hun talent een ticket naar de volgende ronde verdient. Zo stond in een aflevering in seizoen 7 het thema ‘death becomes her’ centraal. Kortom: hoe zouden de queens sterven en hoe zouden zij er dan uitzien? Deelnemer Violet Chachki kwam wel met een erg luguber ontwerp opdraven: zij wil sterven aan een zuurstoftekort. Ze wil zo’n smalle taille, dat ze niet meer kan ademen.

De vlammende ruzie tussen Sharon Needles en Phi Phi O’Hara

Wat is een realityreeks zonder drama en intriges? Kandidaat Sharon, de winnaar van seizoen 4, lag al van bij het begin van de reeks in de clinch met zijn aartsrivaal Phi Phi. Hun wrevel kende uiteindelijk een explosief einde en zorgde zo voor één van de meest memorabele momenten uit het seizoen. “Go back to Party City where you belong!”, klonk het ook onomwonden.

De plotse ontroerende getuigenis van Roxxxy Andrews

Het werd een absoluut hoogtepunt uit het vierde seizoen: de Lip Sync Battle tussen Roxxxy Andrews en Alyssa Edwards. Op het einde van elke aflevering moeten de twee ‘slechtste’ dragqueens het tegen elkaar opnemen in een Lip Sync Battle. Daarbij moeten ze zo overtuigend mogelijk een nummer opvoeren voor de jury. Maar op het einde van zijn optreden barst Roxxxy Andrews plots in tranen uit. Wat volgde had niemand verwacht: de dragqueen getuigde emotioneel over zijn moeilijke kindertijd in een gebroken gezin. Een uiterst ontroerend moment.

Optillen en wegwezen

Ook tijdens seizoen 3 liepen de emoties tijdens de lip-sync for their lives hoog op. Kandidaat Mimi Imfurst dacht het immers een goed idee te vinden een grappige noot in het optreden te verwerken en tilde haar tegenkandidaat India Ferrah op van de catwalk. Het gevolg liet niet lang op zich wachten: niet alleen India ging door het lint, ook de jury was not amused. Mimi werd meteen naar huis gekegeld.

De ‘vlinderfail’ van Asia O’Hara

Asia O’Hara zal haar performance tijdens de grote finale van het 10de seizoen niet snel vergeten. De dragqueen wou indruk maken bij de jury door tijdens haar Lip Sync Battle levende vlinders los te laten. Die had ze vakkundig verborgen in haar outfit. Maar toen Asia O’Hara de diertjes vrij wou laten fladderen, vielen ze stuk voor stuk dood neer. De blikken van de andere queens wanneer ze de dode vlinders zien liggen, spreken boekdelen.