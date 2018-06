10 jaar na 'Spring': zo gaat het nu met de cast TDS

04 juni 2018

20u29

Bron: Eigen berichtgeving 27 TV In 2008, nu 10 jaar geleden, werd de laatste aflevering van 'Spring' uitgezonden op Ketnet. De jeugdzender maakte zopas bekend alle episodes de hele zomer lang opnieuw uit te zenden. Maar hoe vergaat het de cast van de jeugdserie eigenlijk de dag van vandaag?

De avonturen van de jongeren die zichzelf en de wereld ontdekten in en rond dansschool Spring lieten de Ketnet-kijkers niet onberoerd. De belangrijkste rollen waren weggelegd voor Evert, Katrijn, Chantal en Xavier, maar ook heel wat andere personages kwamen aan bod.

1. Evert Van Bellum, gespeeld door Jelle Cleymans (32)



Jelle Cleymans heeft geen introductie meer nodig. Zijn carrière werd voorgoed gelanceerd dankzij 'Spring'. "Ik heb nooit een acteeropleiding willen doen, en dan kwam plots 'Spring'. Ineens boomde dat gigantisch. Toen ik dan 18 jaar werd, werd mij de vraag gesteld of ik dit niet professioneel wilde doen en een contract wilde tekenen", zei hij begin dit jaar op de radio. Het was zijn toenmalige baas Gert Verhulst die hem kon overtuigen een contract te tekenen.

Tegenwoordig verschijnt hij nog regelmatig op tv en is hij te zien in het theater. Cleymans presenteert ook op Radio2, en vormt samen met Jonas Van Geel een muzikaal duo. Hij brengt ook zijn eigen muziek uit. Daarnaast schrijft hij met zijn moeder nog kindergedichten.

2. Katrijn Van Asten, gespeeld door Anneleen Liégeois (38)

Net als Evert speelde Katrijn een belangrijke rol. Ze verliet de reeks na seizoen vijf, hoewel daarna nog één seizoen volgde. Haar personage ging toen fotografie studeren in New York.

Na 'Spring' verscheen Anneleen nog sporadisch in ‘Wittekerke‘ en ‘Familie‘ op VTM. In 2007 deed ze als kandidaat mee aan 'Sterren Op Het IJs', en begin 2008 presenteerde ze op Radio Donna.

In 2010 had ze er echter genoeg van, en zette de actrice een punt achter haar carrière in de media. Anno 2018 zou ze in Portugal wonen, waar ze zou werken in een dierenasiel. Ze was vorig jaar ook niet aanwezig bij de reünie van 'Spring'.

3. Xavier Lejeune, gespeeld door Damian Corlazzoli (35)

Xavier stond in 'Spring' achter de bar. Hij speelde ook gitaar en keyboards. Hij was een beetje de rebel onder de tieners uit de serie. In 2004 vormde hij trouwens in het echte leven een koppel met Anneleen Liégeois. Maar over hun relatie werd nooit veel bekendgemaakt.

Acteren doet Lejeune tegenwoordig niet meer. Toch is hij nooit helemaal uit de spotlights verdwenen, want net als zijn personage destijds speelt Xavier nu gitaar. Hij is onder meer gitarist voor Cleymans & Van Geel en voor Slongs Dievanongs. Op Instagram blijkt ook dat hij werkt aan eigen muziek.

4. Chantal Goegebuer, gespeeld door Cara Van der Auwera (36)

De kijkers leerden Chantal kennen als het meisje dat aan niets anders dacht dan de solo af te pakken van Katrijn. Uiteindelijk zijn de twee dan toch vriendinnen geworden.

In 2005 is Cara afgestudeerd aan dé kunsthumaniora te Antwerpen. Al sinds haar achtste volgde ze diverse toneelopleidingen. Samen met Anneleen stopte Cara in 2006 met acteren. Anno 2017 is ze echter nog steeds actief in de media, want Cara is momenteel aan de slag als radiostem op Klara.

5. Tina 'Tien' Smolders, gespeeld door Jenna Vanlommel (32)

Tien was het zonder twijfel de cool chick van 'Spring'. In 2005 is ze afgestudeerd aan het kunsthumaniora te Antwerpen, maar al sinds haar achtste volgde Jenna toneelopleidingen.

Ze speelde na 'Spring' nog gastrollen in verschillende series als 'Zone Stad', 'LouisLouise', 'Familie' en 'Ella'. Vandaag werk ze vooral met jongeren, die ze lessen toneel geeft en warm maakt voor kunst en creativiteit. Ze heeft ook een dochtertje.

6. David Vercauteren, gespeeld door Kobe Van Herwegen (33)

Kobe speelde David, het lief van Katrijn. Hij werkte voor de politie in de serie. Na zijn succes in 'Spring' ging hij in november 2006 als wrapper (presentator) aan de slag bij Ketnet. Niet enkel was hij een van de gezichten van deze zender, hij was er ook presentator van diverse programma’s. Na 5 jaar stopte hij daarmee.

In het echt is Kobe nog steeds acteur, en staat hij daarnaast vooral bekend als goochelaar. Geregeld presenteert hij ook nog, en spreekt hij stemmen in voor tekenfilms. Hij is verder actief in de toneel en theaterwereld: in het najaar van 2017 nam Van Herwegen bijvoorbeeld de rol van Sebastiaan voor zijn rekening in de Vlaamse versie van 'The Little Mermaid'.

7. Pieter Van Asten, gespeeld door Steven Bossuyt (38)

Steven Van Bossuyt (38) speelde Pieter Van Asten in de reeks. De broer van Katrijn was de bassist van de groep en diegene die de losgeslagen Evert meer dan eens tot orde moest roepen.

Na de reeks wilde Steven ook in het echte leven een muziekcarrière opstarten. Hij stapte het vliegtuig naar Londen om er de juiste mensen te ontmoetten. Dat deed hij met succes, want met zijn band Sherman speelde hij er op de Britse BBC-radio.

Ook in eigen land kende Van Bossuyt een bescheiden succesje met zijn eerste single ‘On Your Side’. Hij bereikte er in 2010 de 13de plaats in de Ultratop 50 mee en haalde de lijst ook met zijn volgende twee nummers ‘Days Go By’ en ‘One Way Town’. Ook vandaag is Steven nog druk in de weer met zijn band.

8. Jo 'Johan' De Klein, gespeeld Timo Descamps (32)

In de serie was Jo homoseksueel, net als acteur Timo Descamps in het echt. Timo vertrok drie jaar geleden naar Los Angeles om er een film- en televisiecarrière uit te bouwen, maar verliet recent zijn appartementje in Hollywood om terug te keren naar Antwerpen. Intussen verdiende hij zijn geld met vertaalwerk voor Disney Channel, Ketnet en VTMKZOOM. Binnenkort zullen we dus allicht nog meer van hem kunnen verwachten in de Vlaamse media.

9. Evi De Bie, gespeeld door Sofie Van Moll (34)

Alle kijkers herinneren zich Evi als het meisje met de dreadlocks. Naast 'Spring' was Van Moll werkzaam als wrapper voor Ketnet, en trok ze rond met de Ketnetband.

Later verscheen ze nog verschillende keren in films en tv-series, zoals 'De Kavijaks'. In het najaar van 2006 deed ze ook mee aan 'Steracteur Sterartiest'. Ze presenteerde ook allerlei programma's, zoals 'De Bedenkers' en 'Hartelijke groeten aan iedereen'. Ook op de radio presenteerde ze, eerst voor Studio Brussel, nadien voor Radio Donna.

In 2014 heeft ze afscheid genomen van de televisiewereld. Ze wou zich toen wijden aan haar opleiding dramatherapie. Intussen heeft Sofie twee kinderen en is ze werkzaam in de zorgsector.

10. Roxanne Boisier, gespeeld door Véronique Leysen (32)

Véronique was drie seizoenen lang Roxanne, waarschijnlijk de beste danseres van de serie. Ze speelde daarna verschillende gastrollen, zoals in 'De Kotmadam', 'Code 37', 'LouisLouise', 'Aspe', en 'Vermist'. Leysen verdween nooit uit de media, maar besloot na haar acteerperiode een eigen zaak op te starten.

Als onderneemster opende ze al twee koffiebars, is ze auteur van 2 breiboeken en heeft ze een eigen breilabel en koffiemerk. In 2016 ging Véronique in zee met kledingketen ZED. Leysen heeft een relatie met presentator Thomas Vanderveken, en in januari 2017 kregen ze samen een zoon.

11. Maggy Lejeune, gespeeld door Zohra Aït-Fath (42)

In 2002 kroop Zohra in de huid van Maggy Lejeune. Haar personage is eigenares van dansstudio Spring en geeft ook danslessen. Deze rol speelde zij twee seizoenen, tot ze op emotionele wijze afscheid nam van de serie.

Aït-Fath was jaren een vast panellid in 'Het Swingpaleis'. Ze schreef ook een boek getiteld 'Zohra en de gazellen', dat in 2004 verscheen. In 2012 was ze voor het eerst sinds lange tijd weer op tv te zien: ze speelde in het vierde seizoen van 'Vermist'. In 2014 verscheen ze ook als deelnemer in de quiz 'Weet Ik Veel' op VIER. De laatste jaren is Zohra vooral bekend als dj.