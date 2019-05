10 jaar na de start van ‘Glee’: bekijk alles opnieuw op Netflix MVO

22 mei 2019

13u32

Bron: Netflix 0 TV Vorige zondag was het precies tien jaar geleden dat de eerste aflevering van de populaire én muzikale jongerenreeks ‘Glee’ werd uitgezonden. De tragikomedie is vanaf juni helemaal terug van weggeweest, en is deze keer te bekijken op Netflix.

Dat maakte de streamingservice zonet bekend. Alle zes seizoenen zijn vanaf 30 juni in ons land beschikbaar. Het verhaal van de reeks is simpel, maar hield jarenlang miljoenen kijkers in de ban: een groepje onpopulaire leerlingen van de middelbare school ontdekt hun gezamenlijke liefde voor muziek in de zogenaamde ‘Glee Club’ ofwel zangclub. De reeks bestond half uit musicalnummers, half uit typisch jongerendrama en humor. Elke afleveringen brachten ze covers van bekende radiohits of net van klassiekers, waarvan ze zelf ook cd na cd van verkochten.

‘Glee’ hield ermee op in 2015, twee jaar na de tragische dood van Cory Monteith, één van de hoofdpersonages van de show. Hij werd dood in zijn hotelkamer teruggevonden, na het nemen van een overdosis. Andere hoofdrollen waren voor Lea Michelle, Chris Colfer, Darren Chris, Amber Riley, Jane Lynch, Jenna Ushkowitz, Kevin McHale, Naya Rivera, Heather Morris en Matthew Morisson.

‘Don’t Stop Believing’ was het bekendste nummer uit de reeks.